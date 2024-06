Casi 15.000 vehículos circulan sin ITV en Vigo, el 7% del total del parque móvil

Estar en posesión del carné de conducir, que no se hayan agotado todos los puntos, contar con un seguro y tener la ITV en regla. Estos son los preceptos que todo conductor debe cumplir a la hora de circular con un vehículo, pero cerca de 15.000 no lo hacen incumpliendo una de estas obligaciones en Vigo: no han pasado la Inspección Técnica del Vehículo.

Así lo ha determinado la empresa Informes Mecánicos, basándose en datos de la DGT. Estas cifras corresponden a aquellos vehículos que, teniendo menos de 25 años, no tienen la ITV en vigor o no se ha tramitado su baja administrativa. Incluyen a los vehículos que están circulando sin haber pasado la ITV, pero también aquellos que podrían estar en desuso o abandonados.

La comparación de estos datos con el total de vehículos de menos de 25 años arroja que el 8,6% del parque no tiene la ITV en vigor en la provincia de Pontevedra. Esta cifra es del 5,1% en el caso de los turismos, 22,2% en el de las motocicletas y 16% en el resto de los vehículos.

En el caso de Vigo, esta cifra se reduce al 7,3% del total del parque móvil municipal. Después de Vigo, con 14.943 vehículos sin ITV, le siguen Pontevedra, con 3.669, y Vilagarcía de Arousa, con 2.080.

Sergio Arboledas, director general de Informes Mecánicos, explicó que “algunos conductores piensan que la Inspección Técnica de Vehículos es un trámite recaudatorio. Sin embargo, la realidad es que pasar la ITV reduce notablemente el riesgo de tener un accidente y mejora la seguridad en las carreteras. Es, por tanto, una garantía para el conductor y el resto de los vehículos con los que comparte vía”.

A nivel autonómico, en Galicia hay 142.147 vehículos que no tienen la ITV en vigor, de los que 62.476 son turismos, 34.113 son motocicletas y 45.558 pertenecen a otras categorías.