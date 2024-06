El patrimonio artístico del compositor vigués Enrique X. Macías será trasladado a la USC

Partituras originales, cartas, programas de mano e incluso cintas magnetofónicas, de las cuales se ha recuperado el 92% de su contenido. Todo el patrimonio y legado artístico del compositor vigués Enrique X. Macías, pionero de la música electroacústica en Galicia, será trasladado a la Universidad de Santiago de Compostela (USC) con el objetivo de que sea la institución la que custodie estos fondos documentales y facilitar su acceso a las futuras generaciones de estudiantes e investigadores que muestren interés por la vida y obra de Macías.

A través de un histórico contrato comodato, la familia del autor ha decidido depositar su archivo íntegro en la USC para que este sea preservado durante la próxima década, enriqueciendo de forma significativa el patrimonio cultural de la institución y también demostrando gran generosidad por su parte, puesto que de esta forma todo el legado de Enrique X. Macías podrá ser consultado por aquellas personas interesadas en conocer su figura y su importante aportación al ámbito musical y cultural.

Fragmento de la partitura de la obra “El itinerario de las palmeras II” (1985) , de Macías, para violoncello, percusión, banda magnética y transformaciones electroacústicas. / Fondo digital de Roberto Oliveira

Este contrato ha sido posible gracias al Grupo Organistrum y a la mediación del percusionista e investigador de Salceda de Caselas, Roberto Oliveira, quien en la actualidad se encuentra inmerso en un proceso de doctorado sobre la figura de Macías y que lleva casi ocho años explorando la trayectoria y obra del compositor natural de Vigo. “O fondo de Macías estivo moitos anos en Lisboa e cando inicei a miña investigación, todo foi traído a Vigo á casa do seu irmán Javier, excepto unha colección de cintas magnetofónicas que as tiña un compositor portugués moi amigo del. Para Vigo viñeron todo tipo de documentos: cartas, programas de man, partituras, hemeroteca... e eu comecei a dixitalizalos, coa sorte de que a familia me deixou levar todo o fondo para casa, para ter privacidade documental e traballar con máis calma. Con toda a dixitalización rematada, falamos de que ter todo ese material nunha casa familiar era moita responsabilidade, comezamos a ver posibilidades e tamén pensamos en que lle gustaría a el. Finalmente concluímos que a mellor opción era que estivera nunha universidade”, explica Roberto Oliveira.

Existe todo un patrimonio físico que vai estar agora no lugar axeitado e accesible para toda a cidadanía que queira coñecelo

Tras varias valoraciones surgió la posibilidad de firmar un contrato con la USC, de manera que fue acordada una entrega en comodato de todo el patrimonio artístico de Macías, “o cal é diferente a unha doazón”, puntualiza el investigador. Así, Roberto Oliveira indica que, “nunha doazón, eses materiais pasarían a ser propiedade da Universidade de Santiago, pero neste caso, no comodato, a familia segue sendo a propietaria, sendo a universidade a responsable de custodiar todo o material durante un período de dez anos e, pasado o tempo, revisarase o contrato”.

El experto en la figura del compositor vigués pone en valor que “a obra de Macías en termos musicais tivo repercusión porque foi primeiro autor en realizar composicións con medios electrónicos. Tivo unha vida profesional moi intensa e moi vencellada co estranxeiro, traballando nos estudios europeos de manipulación electroactústica máis importantes”. Asimismo, Roberto Oliveira apunta que, “independentemente de que a familia e máis eu xa tiñamos a seguridade de ter dixitalizados os fondos, existe todo un patrimonio físico que vai estar agora no lugar axeitado e accesible para toda a cidadanía que queira coñecelo e a colección de cintas que conseguimos dixitalizar que é un dos maiores activos do dito fondo”.

La USC celebrará el próximo 19 de junio, a las 12.30 horas en el Salón Nobre do Pazo de Fonseca, un acto abierto al público en el que se exhibirán algunos de los elementos más destacados de la colección y se realizará una presentación en la que participarán el rector de la institución universitaria, Antonio López; el hermano de Enrique X. Macías, Javier Macías; la coordinadora del Grupo Organistrum, Montserrat Capelán; la directora de la Biblioteca Universitaria, María Isabel Casal, y el investigador y percusionista, Roberto Oliveira. Los asistentes al acto tendrá la oportunidad de presenciar la reproducción de la obra acusmática Lied für María (1982) que se llevará a cabo mediante dispositivo analógico, utilizando una de las cintas magnetofónicas originales de Enrique X. Macías.

