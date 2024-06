¿Maltrato a un bebé? La jueza archiva porque podría sufrir la enfermedad de los huesos de cristal

La mañana del 22 de diciembre de 2022 un bebé de solo 13 meses de edad llegaba en una ambulancia del 061 junto a su madre al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con las piernas inflamadas. La joven, separada desde hacía meses de su pareja y que residía con sus dos hijos pequeños en un hogar de acogida, explicó a los médicos que el niño había sacado ambas extremidades por los barrotes de la cuna y se había quedado atrapado. No era la primera vez que ocurría. Y agregó que el hematoma que tenía en la cara y en la mucosa bucal se debía a que, el día anterior, dándole el biberón, lo golpeó accidentalmente al “moverse” el autobús en el que viajaban. Pero cuando el menor fue examinado los doctores se encontraron sorpresivamente con que, a mayores, presentaba “múltiples fracturas” de “causa no aclarada” y antiguas porque ya estaban curadas y soldadas: se localizaban en el fémur izquierdo y derecho, en las dos tibias también, en el omóplato derecho y, aparentemente, en un brazo. Es decir, en ambas piernas y en la parte superior del cuerpo.

Ante estos hallazgos, el hospital activó el protocolo y dio la alerta que motivó la inmediata apertura de diligencias judiciales contra esta madre por presunto delito de malos tratos a su hijo en una causa de la que se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que a su vez ordenó al grupo UFAM de la Policía Nacional que investigase los hechos. Paralelamente, la Xunta inició un expediente por el que declaró el desamparo del bebé y de su hermana –que no presentaba ninguna fractura ni lesión de esas características–, asumió su tutela pública y autorizó que los abuelos paternos se encargasen de su cuidado por medio de un acogimiento familiar temporal.

"No hay prueba alguna de que la madre maltratase al menor"

¿Qué desenlace ha tenido este caso? Pues el procedimiento aún no ha escrito su último capítulo, pero en un primer auto judicial y en otro dictado meses después la magistrada instructora acordó el archivo provisional porque “no existe prueba alguna de que la madre maltratase al menor y le causase esas lesiones”. Y es que frente a la sospecha delictiva inicial, con el paso del tiempo surgió otra hipótesis que se basa en las pruebas diagnósticas realizadas al bebé y, concretamente, en el informe definitivo de la médico forense, donde se refiere que en el estudio genómico hecho al niño se detectó un gen “que se asocia a la osteogénesis imperfecta”, la enfermedad conocida como la de los huesos de cristal ya que éstos se rompen con mucha facilidad, tras un traumatismo leve o incluso sin causa aparente.

El informe forense no es contundente. Pese al hallazgo de ese gen, la forense aclara que se trata de una “variante incierta” y que se ignora, con los datos disponibles, “su capacidad de expresión clínica”. De hecho, en el informe hospitalario previo donde se da cuenta de los resultados de dicho análisis genético se señala que un estudio de los padres del menor o nuevos datos científicos podrían contribuir “a una reclasificación de la variante”.

"La enfermedad, una posibilidad plausible y razonada"

Pese a que el diagnóstico no sea definitivo, la jueza considera que es una “posibilidad” y una hipótesis “plausible y razonada” que explicaría las múltiples fracturas que tenía el niño y que es “totalmente opuesta” a la del maltrato, delito del que no se hallaron pruebas ya que no hay ningún testigo “que haya presenciado situación alguna de maltrato hacia el menor”. Ni la trabajadora social de la casa de acogida donde vivía la madre con sus dos hijos presenció episodio alguno mínimamente violento ni en los informes recabados aparecen indicios que “avalen” dicha acusación. Cierto es, se reconoce en el auto judicial, que el Servicio de Menores apreció una “cierta negligencia” en la madre “a la hora de emplear todas las herramientas posibles para el desarrollo de su hijo”, pero en esto pudo influir “la difícil situación vivencial” que atravesaba la joven, que meses atrás había denunciado a su expareja y residía en una casa de acogida.

Una reapertura para aclarar la "etiología" de las lesiones

El caso, sin embargo, acaba de ser reabierto. El padre de los niños recurrió en apelación el sobreseimiento al considerar que sí hay indicios delictivos contra su expareja. Argumenta que los episodios de fracturas solo se dieron cuando el menor estaba bajo el cuidado de la madre y que no se repitieron cuando fue acogido por sus abuelos y que no todas las lesiones se explican por una “eventual osteogénesis imperfecta”, haciendo referencia al hematoma que tenía en cara y mucosa bucal. Por ello, pidió una serie de diligencias y la Audiencia de Vigo ordena reaperturar la causa para practicar una de ellas: que la médico forense aclare su informe, ya que en sus conclusiones “no se indica de modo expreso la etiología de las lesiones objetivadas al menor”. El procedimiento está a la espera de que esta profesional haga estas aclaraciones antes de adoptar una decisión definitiva.

Una dolencia en la que los huesos se pueden romper al mínimo contacto o movimiento La osteogénesis imperfecta es una enfermedad congénita que se caracteriza porque los huesos de quienes la sufren se rompen con facilidad, con frecuencia tras un traumatismo leve o incluso sin causa aparente. Es una dolencia hereditaria. Se debe a la insuficiente y/o defectuosa formación de colágeno del cuerpo como consecuencia de un fallo genético. Existen cuatro niveles de la dolencia –desde el más leve al más grave– y cursa con una serie de síntomas que no se dan necesariamente todos juntos, destacando la fragilidad ósea, baja estatura, sordera progresiva, dientes descoloridos y frágiles, escoliosis, dificultades respiratorias, músculos débiles, piel frágil o tendencia a magullarse con facilidad. “Un simple movimiento al darte vuelta en la cama puede acabar con una pierna o un brazo roto”, relató a FARO un afectado en un reportaje realizado sobre esta dolencia que en bebés puede derivar en fracturas con el simple gesto de cambiarle el pañal o cogerlo en brazos con algo de fuerza.

