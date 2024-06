Tras a apertura das plicas

É un día de revolución. Balbordo arriba, balbordo abaixo, a casa de Xerais ten visita e os corredores son unha fervedoira de xente. “Non, aínda non están todos”, escoitase. A contagotas, con ilusión e tamén con moitos nervios pola responsabilidade que conleva, as persoas que ditarán cales son as mellores obras literarias deste ano en Galicia van chegando á sede da editorial en Vigo. Repartidos en tres salas, agarda polos intregantes dos respectivos xurados dos premios Merlín, Jules Verne e Xerais de Novela, un agasallo pola súa participación na resolución do certame literario, pero antes, a traballar!

Namentres agarda a que dea comezo a súa quenda de deliberación, a ilustradora Laura Romero relata como esta sendo a experiencia sinalando que no xurado do Merlín de Literatura Infantil, “salvo que cambie moito a cousa, temos bastante clara cal vai ser a obra gañadora”. Foron 16 os títulos que Laura tivo que ler detidamente e recoñece que o fixeron “con moito gusto”, detectando que hai temáticas e mesmo personaxes que están moi de actualidade.

Romero, que se ocupará de ilustrar a obra que resulte gañadora, explica que “nós lemos como adultos, pero temos que valorar que lle guste aos nenos e iso é difícil de xestionar. É moi importante poñerse na mente dunha crianza e non é nada doado”. Así mesmo, Laura confesa que foi incapaz de separar a súa faceta de ilustradora da de lectora, pois afirma que “eu ía anotando se eran máis ou menos ilustrables, había algúns que eran moi doados e noutros xa era consciente de que as imaxes terían que afondar, que tiñan que dicir algo máis”.

Pertencente a outro xurado, Pedro Rodríguez asegura que pasou mala noite pensando en cal sería a obra que defendería como gañadora do Jules Verne. No seu caso, tivo que ler 14 obras e destaca que “a gran maioría tiñan empatía coa mocidade, algo que ás veces falta nesta sociedade e que aquí foi un denominador común”. Pedro tamén destacou o “bo nivel” das obras presentadas que tocaban todo tipo de temáticas e, no seu caso, comenta que deixou guiarse polo “pouso emocional” que lle deixaban tras a lectura.

No bo ambiente que predomina nas reunións previas ao fallo, dende o Merlín e o Jules Verne todos os anos hai brincadeira coa xuntanza dos “serios”, os integrantes do xurado do Premios Xerais de Novela e, desta vez, no grupo hai quen non pasa desapercibido. O ex gardameta e actual conselleiro do Real Club Celta de Vigo Sergio Álvarez tivo a oportunidade de vivir en primeira persoa o que supón escoller á mellor novela para público adulto, algo que asumiu con “moita responsabilidade”. Minutos antes de sentarse co resto de integrantes, o alcumado como Gato de Catoira sinalaba que “é unha experiencia moi bonita e intensa, creo que vai ser inesquecible, porque é algo que non estou acostumado a facer. Ler é algo que me gusta, antes aproveitaba moito nas viaxes e nas horas mortas no hotel, e cando me fixeron a proposta, no primeiro no que pensei foi na responsabilidade de escoller a mellor obra deste 2024. E para min o bonito é atopar no xurado perfís de lectores con diversos puntos de vista, maior riqueza terá así a escolla. Para min xa ten moito mérito o feito de escribir e o valor de presentarse”.

Chegado o momento de abrir as aplicas, o bulicio logo da sorpresa da revelación inunda a sede de Xerais e o seu director, Fran Alonso, destaca que “o feito de que os xurados sexan lectores e lectoras normais é algo que dá un extra de ilusión, forza e entusiasmo aos premios. A historia dos Premios Xerais demostra diversidade e o número de obras medrou, este ano foron 103. Animo ás autoras e autores a que se atrevan, que o importante é a calidade literaria e conquistar ao xurado”.

Suscríbete para seguir leyendo