Las ANPA apremian más orientadores en los centros para detectar niños con necesidades

Con el curso 2023/2024 prácticamente acabado, toca hacer balance de los aciertos y fallos. Como si de un análisis DAFO se tratase –debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades–, los colectivos de padres y madres de los alumnos de Vigo tienen claro dónde poner el foco de sus reclamaciones y demandas para el próximo año académico: en el tratamiento y correcta inclusión en el aula ordinaria de niños y niñas con necesidades educativas especiales (NEE) o con necesidades de apoyo educativo (NEAE). Lo cierto es que en los últimos tiempo, los casos se han multiplicado en las aulas de Vigo, especialmente, los estudiantes con dificultades de aprendizaje (dislexia, disgrafía, etc.), con TDAH o incluso TEA; altas capacidades o con trastornos de la personalidad.

Para su correcta inclusión en las clases –Galicia es la comunidad con mayor tasa de alumnos con necesidades especiales integrados en centros ordinarios–, la Consellería de Educación pone a disposición de los centros docentes de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), profesionales especializados en aportar un apoyo especializado para aprender, mejorar, trabajar, alcanzar los mismos objetivos y competencias de la etapa donde está escolarizado para aquellos alumnos con dificultades.

Pero, ¿quién y cómo se diagnostican estos casos? Pues son los departamentos de Orientación de los colegios los que realizan un informe avalando la necesidad del centro educativo de contar con alguno de estos profesionales en PT o AL. Lo cierto es que el escaso ratio de orientadores en relación al volumen de alumnos por centros, con mayor incidencia en los institutos, demora enormemente la elaboración de los informes que se requieren para esta dotación. “Un diagnóstico pode demorarse todo o curso e o final ese cativo non ten o apoio de PTs ou ALs ata o curso seguinte. E é por falta de orientadores”, comenta la presidenta del colectivo de padres y madres de alumnos de Vigo, Foanpas.

Lamenta que buena parte de ellos no trabajan a jornada completa en los colegios, especialmente en las etapas de Educación Primaria, siendo varios los centros que comparten. “Se o orientador ten que encargarse de dous ou ata tres colexios non pode atender a todos os alumnos. O 80% dos orientadores non están a xornada completa e outros comparten. As prazas que se reservan para os nenos e nenas NEAE son para casos xa diagnosticados, pero se non hai informes que os avalen, non hai recursos”, matiza Salvande.

El colectivo reclama más presencia de estos profesionales para cubrir todas las demandas que se han encontrado en los centros en los últimos años, y piden que a medida que transcurra el curso, se fuese dotando de más personal específico al centro si fuera necesario. “Deberían contar con este acompañamento ao longo da súa escolarización”, precisa la presidenta de Foanpas.

Sus palabras vienen avaladas por las últimas estadística del Ministerio de Educación. Y es que en las aulas de Vigo y resto de puntos de la provincia, casi el 20% del alumnado cuenta con alguna necesidad especial de atención o apoyo educativo, o lo que es lo mismo, dos de cada diez estudiantes. Según estas estadísticas, de los 116.555 escolares, 21.452 precisan de una atención personalizada.

