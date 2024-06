Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Un juez investiga a un empresario vigués por el sinfín de estafas en la venta online

“He comprado una isla congelador por valor de unos 1250 [euros]. Me ha llegado correo de que está todo en trámite, pero hace dos semanas que no sé nada, no me contesta al WhatsApp como lo hacían el primer día, no me contestan los emails, no sé dónde llamar, no cogen nada. Sencillamente se los ha tragado la tierra. He visto este foro y me he cagado encima. No sé qué hacer, cómo es posible que estas webs sigan activas a día de hoy y tanto tiempo y que no las tumben la Policía. Yo me confié porque no había nada raro y por el tiempo de antigüedad que tenían."

Con fecha del pasado 28 de diciembre de 2023, este es solo uno de los numerosos comentarios existentes en distintos foros de internet describiendo estafas que se atribuyen a una única persona: al empresario Rubén M.O. Con una red de más de una veintena de sociedades, muchas de las cuales están activas, el sinfín de denuncias presentadas en su contra por presuntos fraudes en la venta online de todo tipo de productos ha llevado a que, previa querella de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo haya abierto un procedimiento contra este hombre que centralizará las decenas y decenas de denuncias existentes y que se sigue por la presunta comisión de un delito continuado de estafa.