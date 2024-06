A presenza perenne de Fernández del Riego

A presenza “perenne” en Vigo da figura e a obra do intelectual galeguista Francisco Fernández del Riego vén de verse reforzada na cidade olívica coa reapertura do museo instalado na primeira planta da Casa da Cultura Galega. Acompañado do concelleiro de Cultura, Gorka Gómez, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, presidiu onte a reanudación da actividade do Museo Francisco Fernández del Riego, onde reafirmou a vontade do Concello de Vigo por seguir traballando para destacar o peso do intelectual galeguista.

Na súa visita, o rexedor vigués destacou que Francisco Fernández del Riego foi “un personaxe excepcional, cunha visión cultural inesgotable”, de aí que Caballero reiterase o compromiso da Administración municipal á hora poñer en valor a figura dun dos fundadores do galeguismo progresista do pasado século XX. Neste senso, o alcalde asegurou: “Canto máis se afonda na súa obra e na súa vida, máis riqueza se atopa. Queremos que Francisco Fernández del Riego ocupe un lugar perenne en Vigo, non só pola praza que leva o seu nome e pola pinacoteca, senón neste edificio, porque era a súa casa de verdade”.

O alcalde e o concelleiro de Cultura estiveron acompañados polo director do Museo Quiñones de León, José Ballesta, e pola comisaria da nova mostra que acolle a Casa da Cultura Galega, Beatriz Liz de Cea, quen puxo en valor o esforzo realizado polo Concello de Vigo por remodelar totalmente o espazo da primeira planta do centro para acoller a exposición coa obra do “polifacético” intelectual, convertendo o museo nun espazo do século XXI.

Abel Caballero insistiu en que o goberno local quere “seguir coa man tendida de cooperación con todo o que significa a figura de Fernández del Riego, dende todos os espazos dun galeguista ilustre e con esta visión cultural inesgotable”, concluíu.