“No hay policías para tantos delitos”, alertan los sindicatos

El aumento de la delincuencia en el municipio vigués no ha venido acompañado de un refuerzo policial. Por ello, los sindicatos policiales CEP y Jupol han salido a la calle para denuncian la falta de medios en las dependencias de López Mora, especialmente de cara al verano, al no estar incluida la ciudad de Vigo en las áreas de especial atención por la temporada estival. “Siempre tenemos más delitos como allanamientos o robos con fuerza en estas fechas, y la comisaría se quedará bajo mínimos con las vacaciones: un tercio de la plantilla se irá y no tendremos refuerzos”, lamentan Agustín Vigo (CEP) e Igor Otero (Jupol), quienes precisan además que cada vez con mayor frecuencia, los agentes se encargan de funciones administrativas. “Los delitos que requieren de una mayor investigación se han disparado; no puede comprarse una agresión sexual con un hurto. Al final no hay policías para tanto delito”, denuncian.

Recuerdan que la Comisaría de la Policía Nacional es “la de mayor peso de Galicia” y piden a la Jefatura un refuerzo de medios humanos para dar “seguridad al ciudadano”.