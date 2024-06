El pirómano que plantó fuego en la piscina de As Travesas afronta 4 años de prisión

Los vecinos del barrio de As Travesas todavía no habían superado la tragedia del incendio que afectó al inmueble de Alfonso X el Sabio, que se cobró la vida de una madre y sus tres hijos, cuando menos de una semana después, los efectivos del parque de bomberos tuvieron que intervenir en otro incendio de no poca magnitud aunque, afortunadamente sin víctimas.

Pena 4 años de prisión

Se trata del pabellón de As Travesas, concretamente una de las instalaciones de la piscina de El Carmen, que quedó completamente calcinada a causa de un incendio claramente provocado. Tras casi diez meses de instrucción, la Fiscalía ha solicitado para el presunto autor de los hechos, J. Ángel A.S., de 37 años, un supuesto pirómano reincidente, una pena de cuatro años de prisión así como el pago de una multa de 5.400 euros.

Indemnizaciones

A mayores deberá indemnizar al Concello de Vigo así como al Club de Natación Rías Baixas en más de 73.000 euros por los desperfectos causados. El delito que se le atribuye es el de daños mediante incendio y afectar a bienes de uso público o comunal y daños de especial gravedad con afectación del interés general. Y es que desde que desde que el fuego destruyó este anexo, las instalaciones han estado, y siguen, inutilizables.

Hechos

Los hechos se remontan al pasado 16 de octubre de 2023. Y es que un incendio asoló dicho domingo por la noche un anexo del pabellón municipal de El Carmen, concretamente un gimnasio multiusos ubicado al lado de la piscina donde se daban clases y se guardaba material deportivo: quedó calcinado. Esta zona era utilizada por una empresa también para clases de yoga, por lo que tanto Concello como dicha entidad reclaman por los daños causados y los objetos y mobiliario de su interior, según fuentes consultadas. La zona que ardió, de 200m², quedó calcinada. Las llamas alcanzaron altura por el material que se almacenaba que, al ser de plástico, favoreció la combustión. El techo, de cerchas de madera, acabó quemado y el aluminio derretido. Los bomberos controlaron el fuego, pese a su complejidad, en minutos.

Pese a los notables daños materiales, afortunadamente no hubo heridos. En este caso, sí está claro que fue un suceso intencionado y su presunto autor, de hecho, ingresaba en prisión tras ser detenido. Se trata de J. Ángel A.S., de 37 años, un supuesto pirómano reincidente al que se atribuyen otros incendios ocurridos en los últimos meses en la ciudad, como uno que este verano redujo casi a cenizas un vehículo en un aparcamiento privado de la calle Pino. Por ello y tras su paso a disposición judicial, la magistrada ordenó su ingreso en prisión provisional.

La Policía Local lo localizó al caminando por calle Camelias. Al identificarlo, vieron que era un viejo conocido, un reincidente en lo que a causar incendios se refiere: al principio negó a los agentes que hubiese pasado por la zona del pabellón de El Carmen, pero después reconoció que había estado por allí minutos antes. Los agentes hallaron un mechero en el suelo a la altura de donde fue detenido.