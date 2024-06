Un actor entre fogones

Capítulo tres, escena del primer juicio, serie: El caso Asunta. Con gesto serio, sentado al fondo de la sala y escuchando atentamente el testimonio de Rosario Porto, encarnada por Candela Peña, en la recreación de la toma inicial de declaraciones a la principal sospechosa del crimen de la pequeña Asunta es la primera escena en la que se le puede contemplar. Nunca antes había tenido la oportunidad de formar parte de un reparto con “tanto peso” y reconoce que estar situado en pantalla y en rodaje a escasos metros de Tristán Ulloa, en el papel de Alfonso Basterra, y de la actriz catalana, que se ha ganado las alabanzas de la crítica por su interpretación en la producción de Netflix, ha sido una de sus experiencias más positivas y “más lindas” hasta la fecha.

Ramiro, al fondo, en su papel de perito en el juicio a Rosario Porto, interpretada por Candela Peña. | // NETFLIX / Carolina Sertal

Cargando varias sillas rojas sobre el pecho para adecentar la terraza, Ramiro Parrondo acondiciona el local de hostelería que regenta junto a su pareja en Rúa da Laxe. Empieza la semana, falta apenas una hora para la apertura de cara al público y, en el interior de Cantina Argentina, todo está a punto. Sobre el dintel de la puerta, la rueda de un carro invita a adentrarse en este establecimiento hostelero de la ciudad. Esconde un homenaje a su abuelo, asturiano de nacimiento y cuyo primer oficio en cuanto pisó tierra argentina fue el de lechero. Al cruzar la puerta, otra evocación a sus raíces con las paredes decoradas con chapas de colores que recuerdan al barrio de La Boca, zona portuaria en la que desembarcaban todos los emigrantes gallegos antaño, al igual que hicieron en su día su abuela, natural de A Baña, y su abuelo. “Así tenemos un pedacito de Argentina acá”, señala el hostelero que hace tres años hizo el recorrido inverso al de sus mayores.

Candela Peña nunca soltaba el personaje, siempre estaba por los pasillos concentrada, sufriendo, muy conectada con su papel

Mientras el reloj no marca las doce y media en punto para abrir, Ramiro Parrondo degusta un mate y habla sobre cómo llegó a obtener un papel secundario como perito en El caso Asunta: “Soy actor de teatro y en Buenos Aires existe mucho la cultura de que cada barrio tenga su teatrito. Cuando vine para Galicia con mi compañera, sabía que había varias producciones de Netflix en marcha y me animé a probar, enviar currículum y me fueron saliendo papeles chiquitos. En la película de Más cuñados hice de policía, en algunas otras series me llamaron de extra de un día y también estuve en el videoclip de C. Tangana, que fue increíble. El último papel fue en El caso Asunta, y poder compartir rodaje con esos pedazo actores y actrices en la serie fue una linda experiencia”, afirma el responsable del local vigués.

Ramiro en el interior de Cantina Argentina, decorada como el barrio de La Boca, a donde llegaban los grandes barcos con emigrantes gallegos, como sus abuelos. / Marta G. Brea

De aquellas jornadas de rodaje, Ramiro Parrondo destaca que, detrás de las cámaras, Javier Gutiérrez se pasaba los descansos “haciendo chistes continuamente” y también tiene la imagen de Candela Peña merodeando por los pasillos “sin soltar” a su personaje. En este sentido, el hostelero afincado en Vigo señala que “nunca soltaba el personaje principal, siempre estaba por los pasillos concentrada, sufriendo, muy conectada con su papel. La verdad es que para mí fue una experiencia muy positiva poder trabajar con ellos”.

Para mí fue una experiencia muy positiva poder trabajar con ellos

Ramiro Parrondo explica que, hasta que llegó a Galicia, tan solo había experimentado como intérprete en el teatro y apunta que “es un mundo en el que te subes al escenario y sale como sale, pero en las series o el cine, me llama la atención y me parece interesante que, ante un error, la escena se para y empieza de vuelta, se busca la perfección, mientras que el teatro se da más cabida a la improvisación. Son muy diferentes”.

Reconoce que su gran sueño es ser actor y le encantaría poder interpretar un papel con mayor protagonismo y con mayor complejidad, puesto que también es psicólogo. Mientras no llega esa oportunidad, pasa sus días entre fogones en su local de hostelería, puesto que otra de sus grandes pasiones es la cocina y aprendió de la mejor, su abuela, “que hacía unas empanadas gallegas riquísimas”, dice. De ella también heredó esa “morriña” por Galicia y, por eso, tras cerrar el centro terapéutico en el que trabajaba en Argentina, decidió reiniciar su vida en la misma casilla de salida de sus antepasados. Tras recorrer varias partes de España junto a su compañera, finalmente se decantó por instalarse en Vigo y apostar por emprender en la ciudad “porque me gusta mucho el ritmo de vida y los paisajes de la zona”, concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo