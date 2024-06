Seis de cada diez viviendas se ubican en edificios con problemas de accesibilidad

Entidades de personas con problemas de movilidad y administradores de fincas llevan tiempo reclamando que se mejoren las condiciones de accesibilidad de los edificios. Y es que tanto Vigo como el conjunto de Galicia se encuentran por debajo de la media nacional en los edificios de viviendas en cuanto a la superación de barreras arquitectónicas. Un estudio de la empresa de ascensores Otis, en colaboración con Ilunion, además de los sucesivos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), señalan que seis de cada diez hogares gallegos y vigueses se encuentran en edificios con evidentes carencias de accesibilidad, siendo incompatibles para personas mayores o que cuentan con algún problema de movilidad. Esto deja tanto a Galicia como a Vigo lejos de la media nacional. Actualmente, se calcula que únicamente un 20% de las viviendas principales se ha sometido a obras para adaptarse a las nuevas necesidades ligadas al envejecimiento.

“El ascensor es un elemento clave para la accesibilidad, pero por sí solo resulta insuficiente. El estudio nos muestra claros ejemplos del impacto que esto tiene sobre la vida de las personas”, señala João Penedo, consejero delegado de Otis. Por su parte, Patricia Otero, directora de experiencia de cliente del grupo Ilunion, señala que “la falta de accesibilidad afecta directamente a la calidad de vida de millones de personas en España que cuentan con alguna discapacidad, ya que supone un sobreesfuerzo físico diario, así como una privación de derechos en el que debería ser el lugar más seguro para una persona”.

Dos factores resultan determinante para entender esta situación. En primer lugar, la antigüedad del parque de viviendas, ya que es más común que haya falta de accesibilidad en los edificios construidos antes de 1980 y que no tienen ascensor. No obstante, el estudio señala que un 9,8% de los edificios residenciales construidos después de 2010 se perciben como no accesibles en cuanto a la tenencia de todos los elementos para considerarse legal.

El segundo factor es el nivel de ingresos: a mayores salarios, aumenta la accesibilidad percibida de las viviendas situadas en los bloques de pisos. La proporción de viviendas situadas en edificios con elevador pasa del 57% cuando los ingresos mensuales netos del hogar son inferiores a mil euros, mientras que supera el 80% cuando los ingresos netos superan los 2.500 euros mensuales.

“Si bien el marco legal presenta avances como la exigencia de accesibilidad en la nueva construcción y en el parque de viviendas actual, la propia Ley de Propiedad Horizontal presenta aspectos controvertidos, como la posibilidad por parte de las comunidades de paralizar reformas si se supera el límite de 12 mensualidades”, menciona Luis Bascones, coordinador e investigador principal del estudio.

Algunos de los puntos más criticados en cuanto a la oferta de ayudas son la falta de conocimiento sobre las mismas, los criterios planteados o la complejidad y dilatación en el tiempo de los trámites. Una alta proporción de las personas consultadas ha experimentado dificultades y demoras, y considera que se piden requisitos muy exigentes y complejos. En consecuencia, resulta difícil de captar, comprender y alcanzar un criterio para la toma de decisiones en comunidades de vecinos. A ello se suma que, a menudo, las comunidades de vecinos o propietarios no comparten la prioridad de volver accesibles los edificios y lo ven como un gasto excesivo.

De acuerdo con el estudio, en torno al 30% de la población de más de 65 años vive en bloques de viviendas sin ascensor, generando una importante barrera de movilidad y autonomía en el día a día de estas personas. En cuanto a las diferencias de género, las mujeres tienen más probabilidades de experimentar limitaciones graves en su actividad diaria relacionadas con la accesibilidad, por su mayor esperanza de vida. Además, también enfrentan en mayor medida estas barreras, dado que también son las principales responsables de tareas de cuidado.

Solo el 7% de los pisos en alquiler disponibles en la ciudad están adaptados

Acceder al mercado de la vivienda en la actualidad es difícil para gran parte de la sociedad. Pero para algunos lo es más que para otros. Y es que solo 28 de las 369 viviendas en alquiler que están disponibles actualmente en el mercado inmobiliario de Vigo son accesibles para personas con movilidad reducida, según los datos del portal web Idealista. Es decir, apenas un 7% de los pisos y las casas que se pueden arrendar están preparadas para que discapacitados y vecinos con otros tipos de problemas funcionales puedan entrar a vivir. Sin duda llama la atención que la cifra sea tan baja por las campañas constantes realizadas desde las diversas asociaciones y administraciones en los últimos años y también por las ayudas del Gobierno, la Xunta y el Concello de Vigo.

