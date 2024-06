Se ruega silencio en la biblioteca... las 24 horas

Apuntes, subrayador, portátil, cascos para evitar cualquier tipo de distracción y al lío. Si por algo se caracterizan los meses de mayo y junio son su coincidencia con los exámenes, tanto los del último cuatrimestre de las carreras, los de opción así como las pruebas de la ABAU, que arrancan en tan solo cuatro días en la comunidad gallega. Esta proximidad con las fechas ha llenado este mes la práctica totalidad de las bibliotecas de la ciudad, donde un puesto para sentarse se rifaba caro entre los múltiples estudiantes que a lo largo de la jornada se personaban en uno de los centros.

Lleno total

Ejemplo de ello es la biblioteca de la Escuela de Ingeniería Industrial, en Torrecedeira. A finales de abril ampliaron su horario motivados por los exámenes y la respuesta del alumnado no ha podido ser hemos. “Hemos estado hasta arriba todos los días. Esta semana, por ejemplo, rondamos los 200 o 215 estudiantes en cada jornada. Hoy -por ayer- hay un poquito menos, pero lo de las semanas anteriores ha sido de lleno total”, explica Sonsoles Pousa, directora de la biblioteca de Peritos.

Perfiles

Los horarios permiten un estudio tanto de mañana y tarde, de fin de semana e incluso en horario nocturno. “Nos adaptamos a las necesidades de los estudiantes, ya que no podemos decir que haya un perfil concreto. Ahora, están muy cerca las oposiciones de Profesorado y notamos que viene mucho opositor. También, como es normal, los estudiantes que más suelen venir son los de la propia Escuela; somos una biblioteca en el centro y la aprovechan muy bien”, amplía Pousa.

Reconoce que la situación no es mala, ni mucho menos, pero la zona sí necesitaría de más puestos para estudiantes. “En otras facultades que no tiene biblioteca se habilitan algunas aulas para estudio y también se van usando”, precisa la directora.

La situación que este pasado mes se vivía en Torrecedeira no distaba de la de la biblioteca del Auditorio Mar de Vigo. Los puestos para estudiantes también eran reflejo de la proximidad con las pruebas, especialmente ABAU, concentrando a los estudiantes que se examinan en tan solo cuatro días. “Estudiar en la biblioteca me ayuda a la concentración, no me disperso y puedo comentar con algún amigo si tengo alguna duda. Te ayuda bastante eso”, comentaba una de las jóvenes.

Bibliotecas

Vigo cuenta con una amplia oferta de bibliotecas, tanto municipales –Mar de Vigo o Xosé Neira Vilas, en Martínez Garrido–, como autonómicas –la Juan Compañel, en el Casco Vello– así como las de la Universidad de Vigo con hasta ocho espacios de estudio: la Biblioteca central, en el edificio DaVinci del campus Lagoas-Marcosande, la de Torrecedeira, la de la Facultad de Ciencias Experimentais, la de Telecomunicaciones, la de Industriales-Minas, la de Económicas, la de Filología y la de Jurídicas.