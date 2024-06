Los cónyuges de Vigo y su área son fieles a las bodas religiosas: suponen uno de cada 5 enlaces

La tendencia a pensar que las bodas religiosas han menguado no es del todo incierto, pero seguro que no al ritmo que muchos piensas. Y es que los enlaces canónicos han logrado mantenerse al paso de los años, llegando a casi duplicarse con respecto al año del COVID –2020– y no lejos de los registros de 2019 o 2018. Si bien es cierto que la vía civil todavía sigue siendo la preferida por los residentes de Vigo y su área, a lo largo del año pasado fueron 216 las parejas que decidieron confiar en el sacramento del matrimonio para convertirse en marido y mujer, según los daos ofrecidos por la Diócesis de Tui-Vigo.

Cifras

El año pasado esta cifra se situó en los 238 enlaces, casi un centenar más que los contabilizados en 2020, con 156, o los 237 del año 2018. La fe de muchos de los contrayentes y la presencia cada vez más de una nutrida comunidad latinoamericana afincada en Vigo y su área de influencia están detrás de este buen dato para la Diócesis.

Vigueses de origen ecuatoriano, mexicano o venezolano, con una fuerte raíz católica en su educación y que continúan practicando una fe activa con los matrimonios religiosos.

Registro Civil

Por la contra, son más de 750 los enlaces que se ofician en las dependencias del Registro Civil de Vigo, que ofrece dos días a la semana para oficializar estos enlaces, con un máximo de siete cónyuges la jornada. Fuentes del servicio consultadas, reconocían que la cifra era inferior a otros años. Ayer, junto a los martes, es día de bodas en calle Lalín. Una de estas parejas que, acompañados por los testigos y los pequeños Lois y Anxo, contrajeron matrimonio civil. Se trata de Avelino Iglesias y Mar Platero, que se encontraban “sorprendidos pero muy felices” por poder así oficializar su relación.

Serán de los últimos que lo hagan en estas instalaciones, ya que en los próximos meses, l Registro Civil se trasladará al Casco Vello, a las antiguas oficinas del Servicio Común de Notificaciones y Embargos. La sala de bodas, en este caso, se ubicará en la cale Abeleira Menéndez, en un bajo que se ha habilitado para tal fin.

Parejas de hecho

Frente a las bodas –tanto religiosas como civiles– hay otra modalidad que sí ha experimentado un auge respecto a los últimos años: las parejas de hecho. Es más, los datos registrados en Vigo y otros puntos de la provincia son los más elevados desde 2016, tal y como figuran en la página web de Xustiza. La equiparación de derechos de esta figura con el matrimonio ha motivado que cada vez más mujeres y hombres se decanten por inscribirse en los registros provinciales de parejas de hecho.

En Pontevedra, el año pasado fueron 880 los expedientes registrados, frente a los 796 del año anterior o los 729 de 2021. Atrás quedan los escasos 410 expedientes que se contabilizaban en 2016.