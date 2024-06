El Concello autoriza obras en A Madroa para el nuevo equipo femenino del Celta

La Junta de Gobierno Local aprobó los permisos para que le Celta inicie las obras de demolición y de construcción de dos nuevos edificios para vestuarios, gimnasio y otras instalaciones en A Madroa, que acogerán las instalaciones del equipo femenino de fútbol As Celtas.

El alcalde Abel Caballero manifestó el apoyo municipal al proyecto que está desarrollando el club ya que, junto a la autorización de las obras, “estudiaremos la forma de colaborar con el Celta en este gran proyecto. Queremos estar al lado del club en la promoción de este equipo femenino”, precisó el regidor.

El club remitió al gobierno local el proyecto de ejecución material de la demolición y el proyecto de construcción de dos edificios para vestuarios, gimnasio e instalaciones, con un presupuesto de 222.500 euros.

Además, ayer el Concello también dio a conocer el listado provisional de los admitidos en las escuelas infantiles municipales. En total, fueron 327 las solicitudes recibidas, a las que hay que sumar las 220 renovaciones, con las que se prevén cubrir las 620 plazas totales que se ofertaban.

Esto no quiere decir que no existan listas de espera, ya que gran parte de las solicitudes se piden para el turno de mañana, mientras que para el vespertino, son muchas las vacantes que no llegan a cubrirse al no ser tan demandadas por las familias.

En concreto, según precisaron fuentes municipales, en el horario de tarde hay plazas disponibles en todas las escuelas infantiles, mientras que en el turno de mañana quedó alguna plaza libre en 0-1 año en solo dos escuelas y para las aulas de 2-3 años quedaron un total de 19 vacantes.

Los datos definitivos se publicarán el 18 de junio.