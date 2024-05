Los propietarios de pisos turísticos se revuelven contra su límite en el PXOM: “Es un sinsentido”

La polémica está servida. La decisión del Concello de Vigo de limitar la proliferación de viviendas turísticas en la ciudad con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal ha levantado aplausos y críticas con la misma intensidad, aunque con un resultado desigual. Por una parte, asociaciones vecinales, hoteleras, de inquilinos e incluso la consellería de Vivenda la apoyan. Por el otro, sus propietarios están en contra.

Un “sinsentido, gobierno desde el populismo, una medida sin planificación”o, simplemente, la utilización de estos como “cabezas de turco para tapar la ineficacia e inexistente política de vivienda en los últimos años”. Así de dura se muestra Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga y portavoz de un colectivo que en toda la comunidad agrupa a más de 22.000 Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Es por ello que, a la espera del encaje legal que tendrá, anuncia que recurrirán “con todos nuestros medios a donde tengamos que recurrir”, ya que no está dispuesta a “pagar la ineficacia de la gestión de los gobernantes” mientras alude al derecho a la propiedad privada. “Lo más fácil es decir lo elimino y punto, esto es como Venezuela o Cuba, directamente”, sentencia.

Aguín también se muestra crítica con los requisitos técnicos que limitarían a los bajos reconvertidos para este tipo de viviendas “hasta que un día haya un incendio y una desgracia” y cree que aunque haya más de 1.700 en la ciudad éstas no suponen un problema real.“Desde el momento en que es un 1,5% del parque, ¿es un problema cuando tienes el 18,5% vacío y cerrado? Es que no puedo entenderlo porque de eso no se habla”, resume esta vecina de Sanxenxo.

Un perfil familiar y con una sola propiedad

La presidenta de Aviturga carga también contra la Ley del Derecho a la Vivienda ya que “protege única y exclusivamente al inquilino y desprotege completamente al propietario”. Todo ello mientras las administraciones tampoco han definido el “modelo claro de turismo” que buscan.

Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia defienden que en sus contratos se mezclan alquileres residenciales de larga duración durante el curso escolar como en el caso de los profesores como el ocasional en verano. Al mismo tiempo recalca el perfil “familiar y sin grandes tenedores”, ya que el 87% de sus miembros tienen una sola vivienda y señala a los ayuntamientos o bancos como culpables de la falta de vivienda.

“En los desarrollos urbanísticos el 20% tenían que ser viviendas de especial protección para la gente, ¿cuántas han construido?”, explica mientras denuncia que los consistorios han “monetarizado el porcentaje que les correspondía y han invertido esos recursos en lo que les ha dado la gana”.

Aval de hosteleros y la conselleira de Vivenda

No obstante, la medida cuenta con el aval de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. “Las competencias son autonómicas pero también municipales a través de los planteamientos que regulan los usos y el Ayuntamiento actúa correctamente al establecer esos usos”, indicó ayer en Vigo. Además, se ha mostrado “convencida” de que la actuación con el Concello y el resto de entes implicados conseguirá dar respuesta a “esa demanda social” que hay de acceso a vivienda.

También la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprohos) ha celebrado esta medida, aunque ponen deberes. “Sabemos lo farragoso y complicado que es poner en marcha un Plan Xeral y entendemos que urge una solución”. Por eso instamos al Concello a trabajar, de forma paralela, en medidas directas de regulación de la actividad como una ordenanza propia como se ha hecho en otros ayuntamientos”, explica su presidente, César Sánchez Ballesteros.

