La promotora de Guns N’ Roses aporta al juez mensajes con el Concello para pactar el concierto

El recorrido judicial de la demanda interpuesta por las promotoras del concierto de Guns N’ Roses en Vigo –Live Nation y Sweet Nocturna– por el patrocinio fallido en el que reclaman casi 2 millones de euros al Concello de Vigo parece que también se dirime en las distintas sedes de los grupos locales del PP y BNG. Y es que el portavoz de los populares, Miguel Martín, contó que en la causa se acaban de aportar nuevos documentos, entre los que figuran conversaciones de WhatsApp entre Pablo Estévez, edil de Fiestas, y un representante de dicha promotora.

En las conversaciones, que se habrían producido entre el 10 de octubre de 2022 y el 7 de marzo de 2023, ambos interlocutores se refieren a aspectos de la organización del concierto, el aforo de Balaídos, el cartel del evento con el logo del Ayuntamiento o incluso la fecha en la que el alcalde podría hacer el anuncio. Además, aseguró el portavoz del PP, hay también contactos para concertar una reunión entre el alcalde, Abel Caballero, y el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, un encuentro que, según esos mensajes, se cerró para el 20 de octubre en dependencias de la Alcaldía.

En el marco de las negociaciones, el 24 de octubre la promotora pide “una propuesta en firme” para poder cerrar el contrato y el 25 de octubre el Ayuntamiento remite a la promotora una ‘carta de interés' firmada por el concejal Pablo Estévez, en la que ofrece el estadio de Balaídos y “una aportación económica de hasta 1,5 millones de euros más IVA”.

Por motivos que no se conocen, esta negociación sin publicidad se transformó en un procedimiento abierto, es decir, en un concurso. Live Nation-Sweet Nocturna fue el único licitante, pero finalmente el concurso quedó desierto, después de que el Ayuntamiento alegase problemas con unos documentos. Fue precisamente esa decisión la que llevó a la promotora, que organizó igualmente el evento, a reclamar ante el Ayuntamiento el dinero que, en su opinión, se le había prometido.

La Junta de Gobierno Local desestimó las reclamaciones y la promotora presentó recurso contencioso administrativo, que acaba de ser admitido, tal y como avanzó FARO esta semana.

La reacción de Alcaldía no se ha hecho esperar. El portavoz del gobierno socialista, Carlos López Font, se ha mostrado crítico con el PP por ir en contra “de los intereses de la ciudad”. “Defiende a una empresa a cambio de qué. ¿Por qué atacan a la ciudad? Nosotros defendemos a la ciudad y a sus intereses”, se pregunta Font.

El edil reiteró que desde el Concello se sacó a concurso un contrato de patrocinio publicitario abierto donde la única licitadora incumplía uno de los requisitos. “Este concello no pagó ni un céntimo velando por los recursos públicos, y el PP sigue queriendo que la ciudad pague. Hablan de cuestiones técnicas que no entienden en absoluto. No pagamos en defensa de los intereses de Vigo. ¿Cómo es posible que hable de oscurantismo el PP que no ha querido explicar como se fraguó el concierto de Muse?”, concluyó el portavoz socialista.

Por su parte, el concejal del BNG, Xabier P. Igrexas, espera que la justicia levante “la gigantesca alfombra de mentiras y falsedades” con la que el gobierno local ha tratado de tapar el “escándalo” del patrocinio frustrado del concierto. “Después de que el alcalde y su equipo mintiesen reiteradamente, se negasen a dar explicaciones y asumir responsabilidades como se les exigió en un pleno extraordinario celebrado por iniciativa del BNG, ahora va a ser un tribunal el que ponga negro sobre blanco”, subrayó Pérez Igrexas.