¿Y ahora qué, una carrera o a la FP?

Más de 2.820 vigueses arrancan este martes día 4 de junio los exámenes de la ABAU, que marcará su futuro académico tanto si obtienen la nota para entrar en la titulación universitaria que quieren como si no la consiguen. Y es que a lo largo del curso, los departamentos de orientación de los institutos de Vigo han trabajado con los adolescentes todas las posibilidades, desde una carrera hasta las múltiples posibilidades que abarca la Formación Profesional. “Hace unos años no se la veía como una alternativa más, sino como de segunda y ahora, no podemos decir que el 50% de los alumnos, pero sí un porcentaje importante te pregunta por las opciones laborales de la FP”, explica Cristina Albés, orientadora del IES de Teis.

Decantarse por la vocación, por lo que les gusta, es el consejo que más repite entre estos profesionales en sus múltiples charlas a lo largo del curso. “Dejamos que se empapen de las sesiones informativas que organizamos con las universidades. Nuestro trabajo se centra sobre todo a la hora de escoger las materias o los distintos itinerarios, les orientamos en esta decisión y les ponemos sobre la mesa todas las opciones”, explica María Irma Álvarez, orientadora del IES Politécnico de Vigo.

Sea como sea, cuenta esta profesional, no siempre salen las cosas como uno habían pensado y a veces los jóvenes eligen una carrera y luego abandonan porque no es lo que esperaban. “Para eso les mostramos todas las opciones, si no entran en una titulación o no les ha convencido lo que elijan, siempre pueden acceder a otra, o decantarse por la FP. Que ellos sean autónomos para elegir es lo importante”, amplía la orientadora del instituto de Torrecedeira.

Un ejemplo parecido contó Albés, pero a la inversa. “Hay mucho alumno que opta por empezar en FP y si luego ven que les gusta, que es a lo que quieren dedicarse, les aconsejamos que se matriculen y se sigan formando con un grado universitario. Antes sí había una predisposición en el alumnado de Bachillerato a escoger una carrera pero ahora ya no. Miran mucho el factor laboral y no hablamos solo de los más mayores, también en la ESO se les busca orientar sobre notas de corte, los ciclos o los grados”, comenta la orientadora del instituto del barrio de Teis.

Dudas de última hora

Las profesionales consultadas explican que son muchas y muy variadas las consultas de “última hora”, motivadas por los nervios de la ABAU de cara a obtener la nota media que el estudiante necesita para acceder a la titulación que quiere. “Sí que hay dudas de última hora pero muchos están esperando a ver cómo les sale y qué nota obtienen para empezar a hacer cábalas. Como con el bachillerato puedes acceder no solo a la carrera sino también al grado Superior, la gran mayoría valorará en función de los resultados de la ABAU”, concluye Albés.

Sedes

Las pruebas de la ABAU, en su convocatoria ordinaria, se celebran los días 4, 5 y 6 de junio en nueve sedes: la Escuela de Ingeniería Industrial –en el CUVI y Torrecedeira–, la Facultad de Comercio, la Facultad de Filología y Traducción, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, el edificio de Ciencias Experimentales, la Escuela de Ingeniería de Minas y la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. Están matriculados un total de 2.827 vigueses.

