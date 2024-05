¿Por qué la “droga zombie” no será una plaga en España?

Los opiáceos suponen una sexta parte del consumo de drogas en Europa y, dentro de este grupo, solo un 2,2% corresponde al fentanilo. Este es uno de los datos que el doctor Tomás Camacho, responsable de Análisis Clínicos de Vithas Red Diagnóstica va a ofrecer mañana –18 horas– en una charla sobre las intoxicaciones por esta sustancia, en una jornada organizada por el psiquiatra Andrés Fontenla y dirigida a profesionales de atención a la drogodependencia.

Camacho sostiene que en Europa, y en concreto España, no existe el contexto que ha favorecido la expansión del consumo de la conocida como “droga zombie” en Estados Unidos hasta ocasionar alrededor de 107.000 muertes al año. En España fallecieron 20 personas en casos en los que estaba presente el fentanilo, a lo largo de 2020, en el marco de las 549 por consumo de drogas.

Detalla que el origen de esta plaga en Estados Unidos fue la comercialización por parte de una farmacéutica de oxicodona con una importante campaña publicitaria e, incluso, entre los médicos para fomenta su prescripción. Destaca que aquí eso no es legal. Cuenta que la FDA –la agencia del medicamento americana– considera la aprobación del prospecto de este medicamento, en el que figuraba la frase “se cree que no causa adicción”, como su mayor error. “No se permite hacer estas valoraciones sin datos probados”, señala. Añade que el sistema sanitario de allí, donde los seguros solo reembolsan el precio de la consulta si el médico considera que sí hay un problema y por tanto, receta algo, también contribuyó a aumentar su prescripción. Y la falta de una receta electrónica con base de datos unificada, como la española, no les permite llevar un control de quién las retira.

Por ello, cree que la expansión de esta adicción por EE UU y, por tanto, el abono del terreno para el actual negocio de los cárteles, no es algo que se vaya a trasladar aquí, pero sí llama a estar alerta. En Canarias, en un estudio de 150 intoxicaciones escogidas aleatoriamente en Urgencias, el 14% eran por fentanilo.