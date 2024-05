El Supremo inadmite el recurso de la gestora de los parkings de Areal, Policarpo y Colmeiro

La gestión de más de 1.200 plazas de aparcamiento en pleno centro de Vigo se encuentra en manos del Concello. Bien de forma directa, bien por licitación o concurso público, la decisión última sobre cómo prestar este servicio dependerá de la corporación municipal tras quedar excluida la actual gestora –la UTE Eloymar- Tranvías Eléctricos– de la adjudicación que se realizó allá por el año 2006. Y es que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de esta mercantil otorgando así firmeza a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula los acuerdos municipales que adjudicaron en 2006 a dicha UTE la explotación de los aparcamientos de Areal, Policarpo Sanz y Pintor Colmeiro, y la eliminaba del proceso.

Como el Alto Tribunal gallego no ordenó retrotraer las actuaciones al 2006 –por la gran cantidad de tiempo transcurrido, por la incidencia que podría suponer la aplicación de la ordenación provisional municipal (de julio de 2019) y, sobre todo, porque ya se ha ejecutado ya la construcción de los aparcamientos–, deja que sea la corporación local “la que decida la mejor manera de prestar el servicio público que declaró en 2006”.

Fórmulas para la gestión

Tanto es así que el juzgado trasladó al Concello un incidente de ejecución por el que debería ahora pronunciarse sobre quién llevará a cabo esta gestión que, según han precisado fuentes próximas al caso, ha sido recurrido desde Praza do Rei. Lo que a priori parece significativo es que, si bien el TSXG lo ha excluido de la licitación de la que resultó adjudicataria, la UTE Eloymar- Tranvías Eléctricos no debería poder presentarse a una futura o hipotética licitación, si bien sobre este extremo no se pronuncia el tribunal gallego en su sentencia.

Plazas que no dan la talla

A lo que sí hace referencia es a los motivos que le llevaron a anular dicha adjudicación de los tres parkings del centro de Vigo. Y es que, literalmente, no dan la talla. El alto tribunal explica en la sentencia que la perita judicial ha concluido que en la calle Pintor Colmeiro el 66,92 % de las plazas no alcanzan los 240 centímetros de anchura exigida en el pliego de prescripciones técnicas, un porcentaje que en la calle Policarpo Sanz se eleva hasta el 67,55 %; y, en la calle Areal, al 70,32 %. Los criterios, según indican los magistrados en la resolución, “fueron claramente fijados en el apartado cinco del pliego de prescripciones técnicas y correctamente valorados por la perita judicial en un informe que ha destruido el juicio técnico que siguió la mesa de contratación”, que debió rechazar la oferta de la UTE Eloymar- Tranvías por el “incumplimiento” de los requisitos de altura y anchura.

Falta de interés casacional

Este fallo, de marzo de 2023, fue recurrido al Supremo, que en esta sentencia emitida este pasado 22 de mayo, inadmite por no cumplir con el interés casacional que se le exige al recurso ya que prima “la satisfacción puramente casuística de su pretensión singularizada” frente a la correcta perspectiva de la formación de jurisprudencia.

