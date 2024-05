“Esta obra es como el Tourmalet, exige mucho y hay que estar preparado”

Las sinfónicas gallegas despiden mañana su temporada en Vigo. El broche final lo pone la Orquesta Sinfónica de Vigo. Con la cantaora Marina Heredia, interpretará “El amor brujo”, de Manuel de Falla y con el viola Joaquín Riquelme (Murcia, 1983) como solista invitado tocará una de las obras cumbre del repertorio de este instrumento. El miembro titular de una de las mejores orquestas del mundo, la Filarmónica Berlín, anima al público a no perderse esta oportunidad. “Es una de las grandes obras y no todos los días se puede escuchar una viola solista en directo”, resalta.

–¿Cómo es este concierto?

–Para el mundo de la viola, es una de las grandes obras. Desafortunadamente, no tenemos un repertorio tan grande como el violín, pero lo poco que tenemos es muy bueno. Como toda la música de Béla Bartók, este concierto está muy basado en canciones y ritmos populares de la zona del compositor, de Hungría, Rumanía… Se puede escuchar el ritmo que emplea,sobre todo en el último movimiento, que es a la zíngara.

–¿Cuántas veces lo ha podido interpretar sobre un escenario?

–Con esta, va a ser la cuarta. Vamos variando y la viola no es un instrumento que se programe mucho. Poco a poco, gracias a los programadores, se va incluyendo más en las temporadas de las orquestas y de las sociedades filarmónicas.

–¿Qué significa para usted?

–Es la montaña más alta del repertorio de viola, uno de los conciertos más difíciles que hay. Tiene ese aliciente. Como el Tourmalet en ciclismo. Exige mucho al solista y hay que estar muy bien preparado. Luego, el resultado es muy gratificante porque es una música muy bonita.

–Y si hasta ahora no se programaban tantas piezas con la viola como solista con una orquesta, ¿qué tal se encuentra en ese papel?

–Soy un músico de orquesta. Normalmente estoy en el otro lado, pero también me encuentro cómodo ahí delante, como solista.

–Es más presión.

–Estás expuesto a todo el mundo. Das tu versión de la obra y toda la presión recae en ti, pero también puedes disfrutar de ello. Es una experiencia que te genera tal nivel de adrenalina que ese subidón es algo increíble. Y más con una orquesta como la OSG que para mí, sino es la mejor, es una de las tres mejores de España.

–Y desde 2010, está en una de las mejores del mundo. ¿Cómo es eso?

–Para mí es la mejor. Es un sueño hecho realidad. Desde pequeño, que he crecido con las grabaciones de la orquesta de la época de Karajan y de Abbado y que alguna vez había podido ver algún concierto por la por la tele, cuando todavía los echaban de música clásica y no solo el famoso de Año Nuevo. Esas cosas dejan ese sonido ahí grabado a fuego. Cuando tuve la suerte de irme a Berlín a estudiar y escuché a la orquesta por primera vez en directo, dije: “Por fin he vuelto a casa”. Después de muchas horas de estudio y experiencias, se presentó la oportunidad de hacer la prueba y tuve la suerte de que me escogieran.

–Cuando era pequeño y la escuchaba, ¿creía que algún día podría llegar a formar parte de ella?

–No. Ni me lo imaginaba. Tuve la suerte de formar parte de la Orquesta de Jóvenes de Murcia en su sección de aspirantes, teníamos 10 u 11 años, y ahí fue cuando muchos de nosotros nos dimos cuenta de que eso es lo que queríamos hacer, tocar en una orquesta. Afortunadamente, en ese momento, el sistema de orquesta de jóvenes que había en Murcia era maravilloso. Luego te ibas a la senior de jóvenes, la de 16 años para adelante, y también comenzó la Sinfónica de la Región de Murcia. Era como un desarrollo natural ir de una a otra. Como en el fútbol, pasar del filial al equipo profesional.

–Si ha alcanzado ese sueño, ¿qué meta se fija ahora?

–Disfrutar de ello; es lo más importante. Parece que siempre tenemos que querer más y muchas veces ya está y no lo disfrutamos del todo. Y también disfrutar de estas oportunidades de tocar de solista, por ejemplo, con la OSG, y que para mí es otro sueño, porque cuando era niño también la escuché cuando vinieron a Murcia.

–¿Qué tiene que aprender España de Alemania en cuanto a música clásica?

–En concreto, mi orquesta es muy especial y está fundada en lo que es la pura democracia. Es decir, el pueblo llano, que somos los músicos, somos los que decidimos por dónde va la orquesta. Obviamente tenemos nuestros representantes, que elegimos también nosotros mismos y eso creo que es lo que hace especial a la orquesta. Algo sin lo que yo ya no podría vivir. La tontería más grande que es la posibilidad de que la orquesta escoja a su director titular, eso en casi ninguna otra orquesta lo deciden los músicos. Lo suele hacer la gerencia o un comité,aunque puede que sí sea acorde con lo que quieran los músicos. Y luego, obviamente, todos y cada uno de los miembros de la orquesta han sido elegidos por toda la orquesta, no por un tribunal, sino que estamos toda la orquesta presente en las pruebas. Ahí sí que no hay trampa ni cartón y el que entra lo hace por méritos propios. Está asentada en una democracia real.

–Eso supongo que además hace sentir cuando entran, se sientan arropados, ¿no? Es gente que le quiere con ellos.

–Sí y hay un respeto mutuo, porque todos hemos pasado por el mismo proceso y hay cierto respeto en todos los ámbitos, ya no solo a nivel de música. Sé que sin el trabajo del personal de la oficina, mi trabajo no lo puedo realizar. Si la persona que se encarga de las partituras no las pone ahí, yo no puedo trabajar. Se basa en un respeto mutuo y profesionalidad, que en España también hay, pero la gran diferencia es la democracia de poder elegir a nivel individual todo lo colectivo.

