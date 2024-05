Unanimidad del pleno para pedir a la Xunta más plazas “de proximidad” en educación

El pleno del Concello reclamó por unanimidad –PSOE, PP y BNG– instar a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional a que dedique la inversión necesaria para garantizar plazas “de calidad y proximidad” en los centros de educación pública de la ciudad. Esta petición llegó al salón del edificio de la Praza do Rei después de trascender que varios alumnos del CEP Dr. Fleming no pudieron matricularse en el IES do Castro a pesar de estar adscrito y de que más de 20 menores que residen cerca del CEIP García Barbón se quedaron fuera del proceso de admisión.

La moción fue presentada por el grupo de gobierno, el socialista, y defendida por la concejala de Educación, Olga Alonso. Destacó la importancia de que la Xunta dedique los recursos para que estos episodios no se repitan, puesto que generan “tensión” en los afectados. “É un calvario”, añadió antes de destacar que es difícil de entender que una familia con el colegio al lado de casa “quede sen praza” o que un menor que pasó los nueve años de la etapa previa al instituto con el mismo grupo de alumnos, “ao chegar o difícil momento de comezar a ESO noutro centro, teña que separarse dos seus compañeiros por non ten praza no IES que lle corresponde e no que tiña que ter reserva de praza garantizada”.

El edil del BNG Filipe Abalde dejó clara la defensa de su formación por una oferta “ampla e variada” frente a la “insuficiente” de la Xunta. “O PP desatende as necesidades dos vigueses e viguesas”, aseveró, a la vez que vinculó este problema con la ausencia de una planificación “rigurosa e responsable” por parte del gobierno gallego, al que acusó de querer “fomentar a centros privados”.

El concejal Fernando G. Abeijón aseguró que el PP entiende a las familias y comparte la preocupación. Vinculó este escenario con la rebaja de la ratio de 25 a 20 alumnos “para no cerrar aulas y mantener el puesto de los profesores”. Además, afeó la crítica del gobierno de Abel Caballero porque, según indicó, dejó sin plaza en las escuelas infantiles municipales el curso pasado a casi 200 menores de entre 0 y 3 años.

El pleno también aprobó la moción del grupo socialista en la que se insta a la Xunta a que apruebe con urgencia la ampliación del Ifevi para responder a la petición de Conxemar. El portavoz del PSOE, Carlos López Font, defendió que este evento es el más importante que se celebra anualmente en este recinto: “Se ha cubierto todo el espacio que se ha construido y siempre hay peticiones de más”. PP y BNG se abstuvieron.

Con los votos de PSOE y BNG, se aprobó demandar a la Xunta que aumente las cuantías asignadas a Vigo con cargo al Fondo de Cooperación Local, así como urgirle a que sume plazas públicas para dependientes. Se rechazaron la moción del BNG para mostrar su desacuerdo con la factoría de celulosa de Altri –PSOE se abstuvo y PP votó en contra– y la del PP sobre la no cobertura de personal público en el Concello –PSOE en contra y BNG se abstuvo–.