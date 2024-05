O Concello anima ao estudantado a seguir defendendo o uso do galego na saída da XXIV edición do Correlingua

A XXIV edición da festa da lingua galega “Correlingua”, contou onte en Vigo coa participación dun total de 1.823 alumnos de 23 centros da área. O estudantado marchou en defensa do idioma galego entre o Concello e o monte do Castro, onde realizaron distintas actividades. Baixo o lema “Dende aquí até acolá, galego xa!”, o estudantado despregou varias pancartas reivindicativas na defensa do idioma.