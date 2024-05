Un año de cárcel por extorsionar a un joven usuario de una web de contactos eróticos

Un hombre de 34 años de edad natural de Gambia y afincado en Barcelona, que extorsionó a un joven y lo amenazó con enviarle sicarios si no le pagaba 1.500 euros, aceptó ayer un año de cárcel y el pago de 1.000 euros a la víctima en una vista celebrada en el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo, donde el acusado, que compareció por videoconferencia, se declaró culpable.

El hombre estaba acusado de un delito menos grave de extorsión por engañar al joven haciéndose pasar por responsable de una web de contactos con mujeres relacionadas con la prostitución. El procesado obtuvo el teléfono del perjudicado en dicho portal y en 2022 le envió un mensaje amenazando con enviarle a sicarios si no le pagaba por el tiempo que había hecho perder a las mujeres con las que había chateado –y de quienes no llegó a contratar los servicios–.

En los mensajes advertía a la víctima de que podría tener un “problema personal”, tanto él como su familia, si no pagaba y que incluso había ordenado a ocho de sus “mejores hombres” que rondaran por su localidad y le llevaran su “cabeza” si no pagaba. El perjudicado recibió media docena de mensajes de este tenor, así como llamadas telefónicas en las que se le reclamaba el pago de 1.500 euros, hasta que, finalmente, hizo dos pagos, mediante Bizum, de 500 euros cada uno. Pero el ya condenado siguió amenazándolo, si bien la víctima ya no le transfirió más dinero.