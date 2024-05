El Sergas da orden de iniciar las cesáreas acompañadas y la no separación del bebé

La Gerencia del Área Sanitaria de Vigo anunció el último día de febrero en FARO que se ponían en marcha las cesáreas acompañadas y la no separación del bebé de la madre tras ellas. Sin embargo, no se ha puesto en marcha hasta el momento. Los profesionales implicados recibieron la orden de que comenzara ayer, miércoles. Y hubo un caso con el que se movilizaron los recursos para llevarlo a cabo pero, finalmente, se canceló.

Desde la Dirección del Hospital Álvaro Cunqueiro rehusan dar cualquier tipo de explicación ni sobre por qué se ha tardado tanto en ponerse en marcha ni sobre lo sucedido ayer en concreto.

Esta es una demanda que el colectivo Loita ha peleado en todas áreas sanitarias gallegas y que ha culminado con una guía gallega de acompañamiento en la cesárea y piel con piel. Hasta ahora, la pareja o el acompañante no puede acceder al quirófano y, tras el nacimiento, la mujer va sola a una sala de reanimación hasta que se recupera de la anestesia, mientras el recién nacido está con la pareja si está bien y no tiene que ir a UCI neonatal y hay habitación disponible en planta. El colectivo defiende que si madre y bebé están bien, no se les separe en ningún momento.

Profesionales del Cunqueiro manifestaron a la plataforma su rechazo a llevarlo a cabo mientras no hubiera un espacio adecuado, una REA obstétrica. La Gerencia apostó primero por llevarlo a cabo en un espacio de la REA general apartado del resto de pacientes. Ante las protestas de sanitarios, apostaron por una de las doce Unidades de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación (UTPR).

En un escrito a la Dirección a mediados de marzo, el colectivo de matronas mostró su “unánime apoyo a las familias en su derecho al acompañamiento y la no separación del bionomio madre-recién nacido, pero siempre en condiciones de seguridad y calidad asistencial”. Entienden que una UTPR no está que no está correctamente dotada para ello y reclamaban también que esté dotada de recursos humanos adecuados y específicos –una TCAE y una matrona–, con un protocolo propio del centro.

En este tiempo, reprochan que no se han solucionado estos puntos. El sindicato Satse denuncia que “no existe ningún protocolo para este nuevo procedimiento ni espacio habilitado para tal fin. Tampoco los recursos humanos necesarios”. Fuentes del servicio explican que solo hay un procedimiento escrito y, entre otras cuestiones, faltaría una toma de oxígeno para la madre –hay solo una para el bebé que se pretende desdoblar– y monitorización conectada para que la madre pueda ser vigilada en todo momento desde el monitor central.

La primera fase de implantación del acompañamiento en quirófano y el piel con piel con la madre tras la cesárea estaba previsto iniciarla ayer. Incluye a las programadas de bajo riesgo. Ayer hubo una. Según diversas fuentes, estaba previsto el traslado del bebé y la madre a una UTPR si todo iba bien, pero la Dirección dio la orden de no seguir adelante por motivos que no han trascendido. El Área Sanitaria rechaza ofrecer explicaciones.

