El papel clave de la Marina Mercante en Galicia

Mostrar una parte de la tradición y la cultura gallega que hasta la fecha no estaba representada en el Museo do Mar: la aportación de la Marina Mercante en Galicia a través del comercio y del intercambio de productos procedentes del mar. Es el espíritu de la exposición “Contra vento e marea. A Mariña Mercante en Galicia 1750-2000” que ayer fue inaugurada en Vigo en un acto enmarcado en el Día de los Museos y que constituyó la primera toma de contacto del nuevo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, con la ciudad olívica.

En la presentación de la muestra, el titular de Cultura ensalzó la “importante e fundamental” aportación al patrimonio cultural gallego que supuso la actividad de la Marina Mercante y puso en valor la apertura de este espacio temático en el museo vigués, “localizado nunha cidade tan estreitamente vencellada ao mar e a toda a industria e impacto económico que este xera”. Precisamente, esta nueva sala ofrece a los visitantes un recorrido a través de más de 100 piezas por la importancia que el tráfico y comercio marítimo supuso para el desarrollo en Vigo del sector pesquero, del naval y también del automovilístico.

No obstante, en su intervención, José López Campos quiso incidir sobre todo en la huella en el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, que la actividad de la Marina Mercante entrañó no solo para el entorno del litoral vigués, sino para todo el territorio gallego. En este sentido, el conselleiro de Cultura hizo referencia a esos viajes trasatlánticos o por diferentes puntos del planeta, gracias a los que la tripulación traía consigo de vuelta a casa nuevos artefactos, artesanía, tecnología y también palabras o costumbres que fueron extendiéndose y teniendo arraigo propio en nuestra comunidad.

Por este motivo, fue precisamente que el conselleiro celebró que la red museística de la Xunta de Galicia disponga de un espacio dedicado a la relevancia que en tan diversos y amplios ámbitos supuso para la comunidad gallega esta actividad comercial, “e moito máis que se estableza, como non podería ter sido doutro modo, no Museo do Mar de Galicia”, concluyó López Campos.