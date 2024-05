Unha irmandade xeracional por Luísa Villalta

Aínda que o Día das Letras Galegas está vencellado ao papel e o libro tradicional, está claro que neste caso a lingua tampouco ten fronteiras. As novas xeracións homenaxearon onte a Luísa Villalta (A Coruña, 1957-2004) nun concerto no que a música e a poesía foron as protagonistas. A iniciativa naceu do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do Conservatorio Superior de Música de Vigo, sendo o principal acto desta celebración debido a que a escritora homenaxeada nesta edición tamén era violinista.

A cita tivo lugar no auditorio Martín Códax, conformando toda unha irmandade interxeracional entre alumnos e profesores, o coro deste centro educativo e a Orquestra Son das Flores. O traballo foi coordinado tamén dende os departamentos de Canto e Produción para poñer música e voz aos poemas elaborados pola autora, finada prematuramente aos 46 anos por mor dunha menixite. O concerto serviu para repasar a obra doutros autores homenaxeados nas Letras Galegas como Xosé María Díaz Castro e o seu poema Esmeralda ou Darío Xohán Cabana e Se un fose terra. Do poemario de Villalta escolleron Melodía do tempo e Tinta do mar, engadíndolles a música do profesor Oswaldo Costal Oro.

O proxecto musical do CEIP Vicente Risco–recentemente recoñecido como Vigués Distinguido pola súa labor social e divulgativa– finalizou o certame con tres pezas, servindo o Himno do Centenario do Celta como gran peche.

Outros actos previstos

Dentro da programación do Conservatorio Superior de Música tamén está previsto un concerto da Banda de Música o xoves 16 as sete da tarde na praza da Princesa coa interpretación de pezas de música galega de Casaldarrey, Guridi, Turina, Soutullo e Fernández Vide.

Ese mesmo día e dende as oito da tarde, a guitarrista Isabel Rey protagonizará un concerto no Auditorio Martín Códax do CSM baixo o título “Oito séculos de guitarra galega”. No mesmo interpretará obras de compositores e compositoras galegas así como de autores anónimos dende finais do século XVIII ata a actualidade.