El claustro del Meixoeiro reprocha a la UVigo falta de reconocimiento a la Enfermería

Con motivo de la celebración del día de la enfermería, 12 de mayo, parece importante destacar la demanda creciente de nuevos cuidados en España, debidos, tanto al aumento de la esperanza de vida de las personas, como al incremento de las patologías y las enfermedades crónicas. Esta demanda de cuidados proporcionados por enfermeras lleva aparejada, en nuestro país, la escasez de profesionales debida, entre otros motivos, a la falta de inversión en formación y al escaso reconocimiento y prestigio social. La Escuela Universitaria de Enfermería del Meixoeiro puede dar fe, en estos momentos, ya que lo está viviendo en sus propias carnes. La creación de una Facultad de Enfermería por la Universidad de Vigo no contempla, en ese centro, inversión alguna en infraestructuras, que pretenden sigan siendo las mismas: el alumnado ubicado en dos localizaciones distintas, primero y segundo de prestado en la Facultad de Económicas en el campus de Vigo y tercero y cuarto en el Hospital do Meixoeiro. Esto a pesar de que la Xunta inyectará 10 millones de euros para renovar y construir facultades y centros, en las tres universidades pública gallegas, en la Universidad de Vigo también (El Español 26/10/2023). Esto redunda en que, entre otras cosas, el alumnado no se sienta identificado ni con su Universidad ni con su centro, por lo que su fidelización para que se quede a desarrollar su profesión en nuestro país es escasa y da fe de la falta de inversión en formación en lo tocante a lo que a la enfermería se refiere . Por lo que respecta al reconocimiento profesional, la Universidad de Vigo tampoco lo tiene en cuenta, desde el punto y hora, en el que en la creación de la nueva Facultad parece que el reconocimiento de la profesión enfermera, como profesión regulada, e inscrita en los profesionales de enfermería ligados a la docencia no tiene ningún valor. Incluso, nos atreveríamos a pensar que llega al punto de que no se contemple que la futura Facultad de Enfermería esté dirigida por enfermeras. Todo lo anterior puede verse reflejado en la Memoria del Titulo de Grado que la Universidad de Vigo tiene en exposición pública en su su pagina web, dentro del apartado implantación y modificación de titulaciones de grado. Memoria realizada con la no aprobación de las Juntas de Escuela de enfermería de Meixoeiro y de Ourense que, además de lo reseñado en relación a los recursos materiales y humanos, cuenta con un plan de estudios no adaptado a los nuevos tiempos lo que, sin duda, redundará en un modelo de cuidados no adaptados a las necesidades actuales y futuras de la población. De todo lo anterior, puede deducirse que, para la Universidad de Vigo, la profesión enfermera no es considerada un pilar fundamental del Sistema Nacional de Salud, como así lo afirman muchos organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud.