El amor prohibido al que “cantó” Luís Vaz de Camões

“Que é o amor? Camões ten respondido de diferentes maneiras, todas elas poéticas. Nós amamos o teatro e queremos aproximarnos, de maneira apaixonada, a esa pregunta eterna a través da expresión sublime do poeta e coa celebración de dous exultantes sonetos: Eu cantarei de amor taõ docemente e Amor é fogo que arde sem se ver”. Con motivo de la conmemoración del 500 aniversario del nacimiento del poeta portugués Luís Vaz de Camões, el grupo de teatro Amador do Camões Eu. Experimento estrenó ayer en Vigo una pieza teatral de danza musicada con los versos del autor luso como tributo a la trágica historia entre Pedro I y la noble gallega Inés de Castro.

La presentación de la escenificación tuvo lugar en el Instituto Camões y, bajo la dirección de Afonso Becerra de Becerreá, las artistas Laura Donibane, Rosa E. Gantes, Ana Gravata, Pablo Lourido, Nuria Otero, Xaco Otero y Eva Vila llevaron a cabo una representación cuyo objetivo era “a celebración do misterio do amor, dende o seu lado máis festivo, confrontándoo coa beleza terrible do amor ilícito, prohibido polo poder, entre Pedro I e Inés de Castro”.

Acompañada por los versos del Canto III de Os Lusíadas, que compuso el poeta luso, la pieza teatral fue concebida como “unha figura alegórica do amor que celebra a tenrura, as delicias da paixón e entrega de Pedro e Inés , á vez que promove a piedade e denuncia a crueldade”, destacaron desde el grupo de teatro, que también analizó que esta nueva danza camoniana acaba siendo en realidad “un novo ritual de entronización de Inés de Castro, unha volta a ofrecerlle unha compensación, un tributo poético-teatral á súa desgracia histórica”.

La leyenda de Pedro I e Inés de Castro, dama de compañía de su esposa, Constança Manuel, es uno de los grandes romances que ha marcado la historia de Portugal. A pesar de su matrimonio, Pedro mantenía encuentros con Inés y, tras el fallecimiento de su mujer, el infante pasó a vivir con su amante, lo que acabó enfrentándolo con su padre, el rey Afonso IV, quien ordenó el asesinato de Inés. Pedro lideró una rebelión contra su padre y finalmente Inés fue coronada reina ya fallecida.

Tras la representación teatral, a continuación, el instituto acogió una charla con la profesora titular de lengua portuguesa en la Universidad de Santiago Isabel Morán Cabanas, en la que abordó la presencia del sentimiento amoroso en la obra de Camões, revisando su interpretación por la crítica literaria, sus formas de expresión y su análisis como fuente de secretos y contradicciones. Así, desde la organización se hizo referencia a que, en uno de sus sonetos más célebres, el poeta luso se compromete a hacer sentir “ao peito que non sente” y que el “amor a todos avivente”, intentado así abordar en la conferencia cuáles fueron las vías que utilizó el autor para lograr su objetivo.