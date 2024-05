O BNG chama a corrixir a sinalización das rúas que non están en galego

O BNG pide que se corrixa a sinalización das rúas da cidade que aínda non están en galego. Denuncia numerosos exemplos de vías que incumpren a Ordenanza municipal de Normalización Lingüística, que fixa o galego como idioma do rueiro vigués. Cita a Carretera de Miraflores, Carretera da Ponte de Segade, Subida a la Cuesta, Subida al Castillo, Carretera de Bembrive, Orense, Bayona o Vizcaya. “Son a imaxe do concello”, destacou.