Administradores advierten de derramas cuantiosas para pasar las inspecciones de los edificios

Habrá comunidades de propietarios de Vigo que se llevarán una sorpresa en los próximos días. El 20 de mayo, todos los edificios de más de 50 años -más de 35.000 en Vigo- que no hayan superado la inspección obligatoria que exige la Xunta, denominado informe de avaliación de edificios (IAE), estarán incumpliendo la normativa básica en materia de inspección de edificios, lo que se considera infracción urbanística según la Lei do Solo de Galicia y conlleva la imposición de las sanciones correspondientes. Se trata de una especie de ITV que certifica que se encuentran en un estado idóneo desde el punto de vista de la conservación, la accesibilidad o la eficiencia energética.

Es una de las cuestiones que abordó el nuevo equipo de gobierno del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), presidido por Teresa Suárez Agrasar, en una reunión celebrada en el Hotel NH Collection Vigo con los colegiados que ejercen su actividad en la ciudad y su comarca. “Nosotros no tenemos una cultura de rehabilitación y mantenimiento, lo cual implica que, a la hora de pasar inspecciones, se van a identificar un montón de patologías. Unas serán graves, otras menos graves. Las graves van a implicar un desembolso económico muy importante”, advirtió Suárez.

La representante gallega del colectivo señaló que, las derramas cuantiosas, más habituales en los edificios con más edad, “van a obligar” a algunas comunidades a “buscar una financiación externa” para poder asumirlas. “Hay propietarios que dependen de una pensión o que no tienen trabajo. Pedimos que haya más ayudas a este tipo de rehabilitaciones. Y que las comunidades, los propietarios, se mentalicen de que hay sistemas de financiación en este momento que están ofreciendo entidades bancarias a las comunidades de propietarios, no a los propietarios individualmente”, destacó la presidenta de Coafga.

Suárez indicó que, a pesar de que “no todos los ayuntamientos están requiriendo” las inspecciones de edificios, “no significa” que los propietarios no tengan que cumplir esta obligación. “Esto es importante”, abundó antes de comentar las dificultades para encontrar empresas con huecos en la agenda y profesionales disponibles. “Cuando tenemos que pedir presupuestos a las empresas para hacer estos trabajos de rehabilitación, no encontramos o no mantienen durante un período de tiempo razonable un presupuesto, se modifica con muchísima rapidez”, lamentó. Al respecto de esta última cuestión, indicó que las comunidades de vecinos tienen que “presentar un mínimo de tres presupuestos para poder aprobar uno de ellos”, pero es “muy difícil” conseguir cifras “razonables”.

Ley dev vivienda y pisos turísticos

En el encuentro, también abordaron la ley de vivienda, las viviendas de uso turístico, la conversión de los bajos en pisos o la tramitación de los fondos Next Generation… El objetivo: que los colegiados tengan un “criterio común” sobre estas cuestiones. Preguntada por la vivienda vacía, Suárez apuntó que “hay mucha porque los propietarios están retirando del mercado de alquiler sus viviendas por una inseguridad jurídica importante a la hora de las desocupaciones o el incremento de alquileres”.

Con respecto a las viviendas de uso turístico, no han detectado ningún problema especial. “Realmente, sí hay comunidades que solicitan saber si se pueden prohibir las viviendas de uso turístico, pero no tanto porque tengan problemas en la mayoría de los casos, sino porque es algo que está en el mercado y que se está escuchando y que se está prohibiendo. No hay grandes problemas con respecto a eso. También es posible porque en Galicia tampoco somos un destino vacacional como pueden ser el centro de Barcelona o el centro de Madrid”, apostilló.

Vivienda social frente a la subida del alquiler

Teresa Suárez dejó claro que la responsabilidad de facilitar el acceso a la vivienda es de las administraciones, por lo que reclamó la promoción de pisos y casas públicos. “No puedes cargar sobre los hombros de los pequeños propietarios la responsabilidad de que ponga vivienda en el mercado. Y, encima, no le das ningún tipo de garantía de que pueda recuperar esa vivienda si la necesita o si tiene impagos. La ley debe dar seguridad jurídica a los propietarios. Las reglas del juego deben estar claras para las dos partes”, indicó.

Preguntada por si han aumentado los impagos por el alza del precio del alquiler, señaló que no, puesto que “hay tan poca vivienda de alquiler en el mercado que los propietarios, por desgracia, seleccionan mucho”. “Hay seguros de alquiler que garantizan el impago y puedes pedir nóminas y más cosas. Lo que hay es mucho miedo a que, tal y como está la ley en este momento, si el inquilino no paga, va a ser mucho más complicado desahuciarlo si se acredita vulnerabilidad, que no tiene que ser solamente económica, puede ser social. Y eso es muy subjetivo a la hora de poder ejecutar un desahucio

