Poemas, palomas y pétalos al aire

Lo recuerda tan bien que afirma que casi lo puede ver ahí delante, y eso que era una niña de apenas unos cuatro o cinco años. La tela blanca de raso, el cinturón, la corona, los detalles de los puños de un material al que ellas se referían como “pica-pica” y las bonitas alas confeccionadas con plumas blancas. También el cestito elaborado por artesanos de la ciudad y que guardaba en su interior pétalos de los rosales que crecían en Lavadores, jazmín y varitas de San José. Era la primera mitad de los años 50 y, llegado el mes de mayo, se producía lo que para ellas era todo un acontecimiento, ya que acudían al “adro” de la iglesia de Santa Cristina, en donde eran subidas a los árboles que rodeaban el templo. Vestidas como los ángeles, en cuanto la imagen de la Virgen hacía su aparición, recitaban poemas que habían ensayado, lanzaban flores al aire y se soltaban palomas blancas.

Crisbel Cuenca recitará este año. | / Carolina Sertal

Fina Lago Alonso fue una de las niñas que participó en esta tradición de Santa Cristina de Lavadores, un ritual que se sospecha que tendría orígenes paganos, puesto que se pretendía dar la bienvenida a la primavera, pero que con el paso del tiempo se enmarcó en los festejos del Día de la Virgen de Fátima. A sus 75 años de edad, esta vecina de la parroquia dice que nunca se le olvidarán en la vida los versos que desde lo alto de los árboles le había tocado recitar: “Como soy tan pequeñita/ y tengo tan poquita voz,/ grito con toda mi alma,/ ¡viva la madre de Dios!”, entona.

Gracias a la memoria de mujeres como Fina, en su apuesta por rescatar y velar por las tradiciones de la parroquia, la Irmandade de Festas de Santa Cristina de Lavadores celebrará este mes la primera edición de “Cantar os Maios”, un evento en el que han decidido integrar aquella ceremonia de la que fue partícipe Fina Lago a principios de la década de los 50 del pasado siglo, en este caso, como un ritual de exaltación de la primavera. El secretario de la entidad de la parroquia, Álvaro Caride, indica que “en Lavadores non hai constancia de que se fixeran os maios, pero neste contexto imos recuperar a tradición vencellada ao Día de Fátima. Veciñas de 70 ou 80 anos aínda lembran a que árbores as subían, os poemas eran relixiosos e nós recuperaremos o recital das nenas, nesta ocasión, proporcionándolles un texto para exaltar a primavera e a tradición de Lavadores, ademais da solta de pombas e o lanzamento de pétalos de flores”.

Una de las protagonistas de la jornada será Crisbel Cuenca Amorín, una niña de la parroquia de 10 años de edad, cuya abuela, Isabel Amorín, reconoce que está “contentísima” de poder formar parte de esta recuperación de la memoria de Lavadores. Así, según cuenta su abuela, Crisbel ya tiene preparado el traje que lucirá y no para de ensayar el texto que interpretará llegado el momento, además de cantar alegremente por casa: “¡Soy la primavera!”.

Caride explica que, “loxicamente, as nenas non subirán ás árbores, pero si a unha escaleira detrás dun maio. Por primeira vez, a Irmandade de Festas de Santa Cristina elaboraremos un maio de dous metros e medio, e tamén haberá outro feito pola xente de Vilar. Cantaranse tamén coplas, nas que non faltarán queixas polas promesas incumpridas e reivindicacións, nutríndonos así de toda a tradición”. El evento estaba previsto para mañana, pero puesto que el tiempo no acompaña, se trasladará al 11 de mayo.

