“En el mundo de la publicidad y el arte no presentas un currículo, sino tu potencial”

Andrea Espiña ayudará a alumnos de Publicidad, Diseño Gráfico y Bellas Artes a vender su potencial a los posibles empleadores. La directora creativa impartirá un taller la próxima semana en Pontevedra sobre elaboración de portfolios, en los que se seleccionan las mejores creaciones, dentro de una iniciativa del área de Empleo y Emprendimiento del Vicerrectorado de Estudiantes de la UVigo. El objetivo de EmpregoinCampus es facilitar la búsqueda de oportunidades laborales y también incluye sesiones impartidas por profesionales en activo sobre la elaboración del currículo, la imagen proyectada en redes y las entrevistas de trabajo. La agencia viguesa Lachary trabaja con empresas como el RC Celta, Pizza Móvil o Energy Lab y ha recibido, entre otros galardones, el bronce en la categoría de Naming de los premios Laus 20919 con el proyecto de Nida Clínica.

–¿En qué consiste el taller?, ¿ha colaborado antes con la UVigo?

–He impartido algunas clases en el máster en Dirección de Arte, pero el tema de los jóvenes y la inserción laboral en el mundo de la publicidad y el arte en general siempre me interesó mucho porque es un poco distinto al resto y es necesario darle un empujón. Tienes que presentar tus ideas, tu potencial. No tiene absolutamente nada que ver con un currículo, entonces el planteamiento es bastante distinto. Y el taller va sobre esto. Voy a explicarles, entre otras cosas, lo que buscan las agencias, la diferencia entre marketing y publicidad, que son dos cosas distintas, y cómo presentar un portfolio.

–¿Qué deben tener en cuenta?

–Lo primero es saber dónde se sitúan ellos en el futuro y a partir de ahí presentar un portfolio que los represente. Es un poco explicar quién eres, qué haces y qué podrías hacer. No se trata de que presenten piezas muy profesionales o muy bien ejecutadas, porque realmente se da por hecho que conocen más o menos las herramientas de diseño. El tema es cuál es su potencial a la hora de pensar, plantear, ejecutar. Hacer un diseño o una maquetación es relativamente sencillo, pero plantear un concepto y plasmarlo es otra cosa. Requiere un trabajo en equipo, hay un contexto y unos objetivos, luego se ven los resultados... Es una cosa más compleja.

Los talleres se celebrarán en las facultades de Bellas Artes (en la imagen) y en Publicidad. / Gustavo Santos

–Lo bueno de estas iniciativas es que los estudiantes pueden saber qué valoran realmente sus posibles empleadores.

–Sí. A mí llegan todos los días portfolios de jóvenes que se ve que tienen ganas pero que no los plantean bien. Yo sé que saben manejar las herramientas, pero lo que quiero conocer es qué más pueden ofrecer. En el taller abordaremos cómo presentar las piezas y cómo explotar el perfil de cada uno. También entran en juego las redes sociales y que sepan manejarse en ellas. Esto es respecto al perfil en el ámbito de la publicidad, en bellas artes está más ligado a la obra personal y a como presentarla adecuadamente. Tienes que llevar un registro de lo que vas haciendo y tener cuidado en cómo te presentas al mundo. Yo estudié Publicidad y Bellas Artes y conozco ambos perfiles.

–¿Qué peso tienen las redes sociales a la hora de buscar trabajo?

–Alguien que quiera ser copy, que es el encargado de escribir los textos en publicidad, si tiene una cuenta en instagram tipo Defred o Lúa Mosquetera donde publica sus poemas o frases, poemas o frases le está dando un plus a la agencia. O a lo mejor le encanta la criminología y cuenta casos en tus redes. Este tipo de cosas demuestran interés, creatividad y un valor diferencial. También te muestran como persona, porque la agencia contrata un pack.

–Deben seguir códigos diferentes a los alumnos de otras carreras.

–El currículo a las agencias nos vale para saber qué tienes un título pero no que vayas a encajar con nuestro estilo. Hay agencias más disruptivas, más modernas, otras que son puro branding, estética y muy conceptuales. Cada empresa es un mundo y hay que saber en qué se adapta más tu perfil a ellas.

–¿Tienen en su agencia creativos formados en la UVigo?

–Hemos tenido alumnos en prácticas. Muchos estudiantes se van a Madrid a hacer cursos en los que se dedican solo a hacer el portfolio para presentarlo a las agencias. Tiene profesores externos, les revisan sus piezas y reciben asesoramiento personal. Y esos suelen ser los que se van a las multinacionales. Es algo que en la universidad no tienen porque es imposible y con este taller se pretende que los alumnos conozcan que existen estos cursos para que sepan con quién compiten. Igual tú tienes más talento, pero ellos lo presentan mejor. Tienes que venderte, explicarles por qué te tienen que coger a ti y no al otro.

–¿Es buena la formación?

–Siempre he procurado que tengan una buena experiencia porque es su primer contacto con el mundo laboral y traspasarles la ilusión. Porque en esta profesión tienes que tener mucha. Recibes muchos noes y se te juzga constantemente. Y tienen que ir creando esa resiliencia. Hay jóvenes con muchas ganas y que aportan muchísimo valor a las agencias porque tienen otra visión. Pero depende mucho de las ganas y la actitud de cada uno. No tanto de los conocimientos que tengan, porque eso se adquiere, pero las ganas vienen de serie. Y en esta profesión un poco más que en otras porque se trata de que el cliente vea tu potencial, estás compitiendo con otras empresas y te dicen muchas veces que no. No es una competición insana, pero el ritmo de trabajo es elevado y la presión y la creatividad generalmente no van de la mano. Por eso tiene que ser una profesión bastante vocacional.

