Los tres presuntos autores del asalto en la sucursal de Caixabank de Gran Vía, un golpe ocurrido el 7 de diciembre de 2023 que se saldó con un sustancioso botín de algo más de 300.000 euros, ingresaron ayer en prisión provisional por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, en coincidencia con lo solicitado por la Fiscalía. Junto al delito de pertenencia a banda armada y este robo consumado, la magistrada les atribuye otros dos atracos frustrados: uno en la misma entidad a finales de noviembre y otro a principios de diciembre en una sucursal de Matamá, donde el robo fracasó porque los empleados no abrieron la puerta. La Policía Nacional, a mayores, vincula a uno de estos detenidos con un asalto perpetrado por dos individuos provistos de un arma de fuego y un cuchillo en una clínica dental de Coia en esa misma época. La mujer arrestada en el mismo operativo, pareja de uno de los supuestos atracadores, quedó en libertad.

Las cámaras de un comercio captaron a los atracadores llegando al banco de Gran Vía / m.f.

Los tres ladrones de Gran Vía iban provistos de armas de fuego y entraron en el banco con sus caras ocultas con gorras o bufandas tipo braga. En los fotogramas de las cámaras de seguridad de la entidad no se podían por tanto distinguir sus rostros. Pero, fruto de la investigación, los agentes del grupo UDEV II que llevaron el peso de las pesquisas obtuvieron otras imágenes que sí fueron reveladoras: las de un comercio cercano, dedicado a la venta de muebles, donde se ve a los atracadores caminando por la calle minutos antes de que se perpetrase el asalto. Esta fue una pista clave en una investigación policial que también incluyó escuchas telefónicas y seguimientos y que, finalmente, derivó en el operativo desplegado este martes en Vigo y Covelo, en el que cayeron dos atracadores de los considerados históricos, Manuel Fernando Rey Márquez y Javier Tielas Solla. En el atestado de este caso también se cita a otro de los conocidos en Vigo, Miguel Ángel Francisco Oterino, Migallas, que está en prisión desde el pasado 11 de noviembre al vinculársele con cuatro de los asaltos a bancos ocurridos en Vigo y su área durante 2023.

En los registros realizados en la casa de Vigo donde residía Rey Márquez, en la de Covelo de Tielas y en la de la misma localidad donde vivía la pareja también detenida –estaban allí de alquiler desde diciembre– no se encontró ni un solo euro del abultado botín de Gran Vía. Pero, según informa la comisaría viguesa, los agentes se aprehendieron de un arma de fuego auténtica y de otras de aire comprimido, cartuchería, prendas supuestamente utilizadas en el atraco, caretas, alguna peluca o teléfonos móviles.

“No estaba en Vigo”

Los detenidos pasaron ayer a disposición judicial. Tres se acogieron a su derecho a no declarar, pero quién sí contestó a las preguntas del interrogatorio fue Javier Tielas. Igual que hizo en relación con otro atraco que se le imputa, el de Martínez Garrido de hace un año, se declaró inocente. “Yo no fui, no estaba en Vigo”, afirmó, alegando que la ropa que tenía en su domicilio no coincide con la usada por los asaltantes y que tampoco se encontró dinero. La Policía considera que es uno de los ladrones que se ve en los fotogramas de estatura baja, que ocultaba su rostro con una braga negra y que llevaba anorak negro, mochila Adidas y zapatillas Nike. Él niega que esas prendas sean de él.