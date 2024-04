Las cámaras de un comercio captaron a los atracadores llegando al banco de Gran Vía

Los detenidos pasaron ayer a disposición judicial. Tres se acogieron a su derecho a no declarar, pero quién sí contestó a las preguntas del interrogatorio fue Javier Tielas. Igual que hizo en relación con otro atraco que se le imputa, el de Martínez Garrido de hace un año, se declaró inocente. “Yo no fui, no estaba en Vigo”, afirmó, alegando que la ropa que tenía en su domicilio no coincide con la usada por los asaltantes y que tampoco se encontró dinero. La Policía considera que es uno de los ladrones que se ve en los fotogramas de estatura baja, que ocultaba su rostro con una braga negra y que llevaba anorak negro, mochila Adidas y zapatillas Nike. Él niega que esas prendas sean de él.