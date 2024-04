Rueda acepta cofinanciar la ampliación de Balaídos para ser sede del Mundial

La adaptación del estadio de Balaídos para acoger el Mundial 2030 en caso de ser una de las sedes escogidas para España se apoyará sobre cuatro pilares a nivel económico. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha secundado la propuesta del Concello para que todas las administraciones asuman los entre “60 y 75 millones de euros” adicionales necesarios –según cálculos del Ayuntamiento– para ampliar el aforo hasta los 45.000 espectadores que exige la FIFA.

“Sí, nosotros vamos a participar pero lo que no se puede decir es que esto es una responsabilidad de la Xunta y nada más”, explicaba en la entrevista a FARO publicada este domingo. “El Ayuntamiento tendrá que implicarse, el Gobierno tendrá que implicarse, la Diputación tendrá que implicarse y tenemos que ver al final realmente de lo que estamos hablando y cuáles son los costes en función de los beneficios”, sentenciaba.

Durante su primera entrevista tras la formación del nuevo Consello da Xunta, el máximo mandatario gallego advirtió que a la hora de manejar dinero público “la gente nos pide que seamos escrupulosos y eficientes en las inversiones”, por lo que a la espera de “ver lo que eso nos ofrece y lo que tenemos que poner” exigía que no se dejara a la Xunta sola en esa labor o con “una cantidad muy importante”. La estimación del Concello forma parte de la última propuesta enviada hace un mes a la Real Federación Española de Fútbol con la que aspira a ser una de las sedes en nuestro país de una cita que se repartirá con Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Hasta ahora, la necesaria remodelación del coliseo celeste ha costado 33,1 millones de euros en las gradas de Tribuna, Río y Marcador; repartiéndose el coste entre el gobierno municipal, la Deputación de Pontevedra y el Real Club Celta. A ellos habrá que sumar los 25 millones para la grada de Gol que las dos primeras administraciones confían en iniciar a finales de año. El objetivo es realizar esta última inversión de cara a la cita mundialista con un cronograma “asumible” de cuatro años.

El Fraga sigue a la espera

Alfonso Rueda también se refirió a su propuesta estrella para la ciudad durante la campaña del 18-F: la recuperación, veinte años después, del Teatro Fraga. “Me parece tan importante comprarlo como saber después lo que queremos hacer con él”, señala mientras cree que “no será bueno adquirirlo y luego pensar”. De esta manera vincula esta operación con Abanca –y en la que colaborará la Deputación– a un plan de usos para hacer ambas cosas “a la vez”.

Aunque el presidente de la Xunta espera que “haya buenas noticias”, reitera que “un compromiso lógicamente depende también de que te lo quieran vender”. Para esa utilización posterior cree que será “un contenedor cultural clarísimo” y apuesta por “coordinarlo con otros centros parecidos que hay en Vigo y darle una función que tenga actividad y que sirva”. Es por ello que hablará “con los que mueven la vida cultural en Vigo para que nos den ideas y aportaciones” antes de definir las “obras de adaptación” necesarias en su interior.

“Estos meses van a ser bastante esclarecedores para el PP de Vigo”

Más allá de su primera legislatura completa al frente de la Xunta, Alfonso Rueda también afronta la difícil tarea de reconstruir el PP en Vigo. El presidente popular está “convencido de que hemos empezado un camino ascendente lento frente a un líder consolidado como es Abel Caballero”. Por ello pide “aprender de los errores que sin duda cometimos en un pasado en el que me puedo remontar a hace tiempo y perseverar en los aciertos” que han tenido.

Rueda va a pedir al partido “que si hay diferencias las aparquemos todas y pensemos que el apoyo que recibimos en otras elecciones se puede dar también en las municipales”. Para esta tarea aparecen tres nombres encima de la mesa: la delegada de la Xunta en el área y presidenta de la gestora, Ana Ortiz, la nueva parlamentaria y edil Patricia García y la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez. “Esos tres nombres me parece que están bien aunque puede haber algunos más”, aunque considera que lo importante es que “la gente decida y estos meses van a ser bastante esclarecedores”, según sus planes.

Si bien el perfil de Patricia García es uno de los que más apoyos podía suscitar, el meteórico ascenso de Luisa Sánchez –entrando en la Diputación directamente como número tres– la ha puesto bajo el foco.

El único nombre masculino que aparece en la mesa es el de Carlos Botana. “No he hablado nunca con él de una posibilidad de estas y no quiero que se lleve sustos”, señala Rueda, que cree que lo está haciendo “magníficamente” en el Puerto tras haberlo escogido por las “buenas referencias” recibidas de este perfil técnico, aunque “Dios dirá” ya que “el PP tiene que organizarse”. “Espero que hagamos un congreso donde los militantes decidan en un tiempo sin prisa, pero sin pausa. Creo que sería bueno hacerlo incluso dentro de este año”, añade mientras recuerda cómo hace dos años y medio Marta Fernández-Tapias fue elegida por el mismo sistema”. “La gente opinó y al final la democracia consiste en eso”, zanja.

Sobre su relación con el alcalde de Vigo, considera que es “reconducible” aunque en estos dos años haya sido “el único alcalde con el que no he sido capaz de reunirme en ningún caso”. A Abel Caballero le afea las “provocaciones y acusaciones diarias” que no responderá para “seguir trabajando”.

