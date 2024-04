El juez reprueba a la Seguridad Social por reclamar antiguas cuotas a autónomos con largas enfermedades

Avanzado 2023 miles de autónomos se llevaron un buen susto cuando vieron como la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) decidía cobrarles de forma sorpresiva y además de golpe antiguas cuotas correspondientes a bajas por incapacidad temporal de más de 60 días acaecidas entre 2019 y 2021. Eran cuotas de las que estaban exonerados y que en su momento, de hecho, abonaron sus mutuas pero que, en virtud de un cambio de criterio, en septiembre del pasado año dicho organismo repercutió de forma retroactiva en los propios trabajadores, concretamente en aquellos que no cotizaron por el concepto de cese de actividad al no haber optado por la cobertura de dicha contingencia.

La decisión causó polémica y fue criticada en su día por perjudicados y asociaciones por lo que suponía y porque impactaba en autónomos que habían estado afectados por largas y en muchos casos graves enfermedades. Pues bien, dicha decisión acaba de ser ahora además reprobada judicialmente. Porque un juzgado de Vigo, el de lo Contencioso-Administrativo número 2, ha dictado una sentencia, que ya es firme, en la que estima la demanda presentada por una comerciante de la ciudad olívica, condenando a la TGSS a devolverle las cantidades “indebidamente” cobradas, concretamente 2.170 euros en concepto de cotizaciones sociales del período comprendido entre diciembre de 2019 y enero de 2021.

Cargos en la cuenta

La mujer no recibió ninguna notificación de la Seguridad Social relativa a la reclamación económica. Se enteró cuando, directamente, el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2023 le cargaron los recibos en su cuenta bancaria. Solo cuando fue personalmente a pedir explicaciones, le entregaron “en mano” una comunicación relativa a dichas liquidaciones informando de la decisión adoptada y de las consecuencias de la misma. La TGSS inadmitió en vía administrativa el recurso de alzada que presentó contra ese escrito, al alegar que no cabía revisarlo por ser “una mera comunicación de naturaleza informativa”.

Esta comerciante decidió acudir a la vía judicial y ahí, en una pionera sentencia sobre esta problemática, el magistrado no solo le da la razón, sino que reprueba con contundencia el proceder de la Administración, entrando de lleno en el fondo del asunto. Tras censurar que se hubiese informado de la decisión a la mujer “a posteriori de su materialización” , el juez afirma que dicha comunicación no es una “inocua” nota informativa, sino una “verdadera liquidación de cuotas” con “efectos negativos en la esfera patrimonial de la recurrente”, “una auténtica reclamación de cantidades sorpresiva e inimputable” a la perjudicada, por cuanto, concreta, “no obedece a falsedades, inexactitudes u omisiones” cometidas por la trabajadora. Al contrario, la decisión de reclamar esas antiguas cuotas tiene únicamente como origen “un cambio de criterio interpretativo de la ley” por parte de la propia TGSS sin respaldo “en un necesario y anterior cambio normativo”.

Ese recurso de alzada en vía administrativa debió de ser “admitido” y además “estimado”, algo que ahora hace la propia sentencia al estimar la demanda judicial. “El cambio de criterio de la TGSS tendrá toda su lógica y justicia material”, dice el magistrado, pero “colisiona con la literalidad” del artículo de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) que centra esta cuestión, el 308.1, que en su redacción vigente durante el período que se reclamó a la comerciante establecía que la cotización “por todas las contingencias de todos los trabajadores autónomos, no solo de los que cotizasen por cese de actividad, corresponde a la mutua [...]”.

“La ley decía eso y es lo que se ha hecho [...] Y si la TGSS posteriormente ha decidido cambiar de criterio y restringir el alcance de esa previsión en consonancia con lo expresado en el artículo 329.1 c) exclusivamente a los autónomos que hubiesen cotizado por la contingencia de cese de actividad, no puede hacerlo ni con carácter retroactivo ni, menos aún, prescindiendo absolutamente del procedimiento establecido”. Lo que se hizo es “contrario a los derechos de la trabajadora” y, aún en el caso de que dicha revisión de cuotas fuese procedente, que no lo es, concluye el juez, lo que no cabe es hacerlo mediante dicha “comunicación” dirigida a la mujer “en forma de callejón administrativo sin salida”.

Una decisión que afectó a trabajadores con graves patologías Todo saltó a la luz cuando muchos autónomos empezaron a recibir cartas de la Seguridad Social en las que se les exigía el pago de esas cuotas en su día abonadas por las mutuas: concretamente aquellos que estuvieron de baja más de dos meses entre el 18 de noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 2021 y que no cotizaron por la protección por cese de actividad. Muchos no podían trabajar debido a graves enfermedades. El abogado de la comerciante al que el juez vigués da ahora la razón, Ignacio Santamaría, considera que esta sentencia abre la puerta a que otros afectados acudan a la vía judicial: “No fueron ellos los que hicieron algo mal; fue un cambio de criterio administrativo con el que se procedió a reclamarles dichas cuotas, de las que en su momento se les exoneró, sin que hubiese existido ninguna modificación legal”.

LA SENTENCIA Un proceder sin respaldo en un “cambio normativo” “La comunicación a la recurrente supone una auténtica reclamación de cantidades sorpresiva e inimputable al interesado. La decisión de la TGSS tiene como origen un cambio de criterio interpretativo de la ley que, sin embargo, no tiene respaldo en un necesario y anterior cambio normativo”. Una revisión “contraria a los derechos” de la demandante “No nos hallamos ante omisiones o inexactitudes procedentes del beneficiario. No cabe la revisión claramente contraria a los derechos de la trabajadora, a la que se le obliga a cotizar por una contingencia que la ley establecía que era de cuenta de la mutua, como así se materializó”.

