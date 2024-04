Caballero apunta hacia más venta presencial de las entradas de los conciertos de Castrelos

Poder ver de cerca por apenas 10 euros y al mismo tiempo también gratis desde la grada un concierto que en otras latitudes cuesta decenas de euros es una de las ventajas que pocas ciudades ofrecen. Vigo, en el emblemático auditorio de Castrelos, es una de ellas. Melendi y Dani Fernández son por ahora dos de los confirmados por el Concello de Vigo para 2024. Pero vendrán más. Muchos más. "Lo mejor está por venir", ha asegurado el alcalde, Abel Caballero.

Precisamente, el regidor olívico se ha referido en los últimos días al sistema de comercialización de entradas en la platea que él denomina "reservas". Lo ha hecho en el programa "Vigo de Cerca" de TeleVigo. Y, según sus palabras, el sistema de comercialización podría variar ligeramente este año.

Para cada concierto de Castrelos el Concello comercializa en torno a 5.000 entradas en la platea. Menos si el espectáculo es con el público sentado. En los últimos años sobre la mitad de las localidades se vendían on line y la otra mitad, en taquilla. En ambos casos, en dos turnos: de mañana y de tarde.

Caballero mostró en el citado programa su malestar por el hecho que que la venta on line favorece la reventa y provoca que muchos ciudadanos de Vigo y su área que quieren asistir a la platea se queden sin ellas. "Si no hacemos venta directa lo pueden comprar por la red desde todas las partes de España y las revenden. Y por lo tanto, la gente de Vigo no tiene acceso", expuso el regidor olívico para, a renglón seguido, abogar por más venta en taquilla.

Según cifró el regidor olívico, el Concello hará venta directa de "tres mil o tres mil y pico reservas". Asume que hay que hacer cola, pero lo justifica como la mejor opción para lograr su objetivo: "La venta directa es porque nos permita que vaya mucha más gente de Vigo". "Yo querría, si pudiera, que todas las entradas fueran para Vigo", agregó.

Pass Vigo

Una de las opciones que llegó a plantear el alcalde Vigo, Abel Caballero, para garantizar que solo los vigueses pudieran adquirir las entradas de la platea para los conciertos de Castrelos fue que se tuviera que utilizar la Pass Vigo. Sin embargo, el regidor olívico ha asegurado que no pueden hacerlo: "No me dejan los jurídicos. Nos dicen que no puede haber una venta restringida".