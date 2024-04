Comunidades de vecinos piden hasta 6 años de cárcel para su administrador por desfalco

“Falseamiento” de las cuentas, pagos “injustificados”, “ocultamiento” de gastos... Y todo ello valiéndose de la confianza que los propietarios tenían en su administrador de fincas. Una decena de comunidades de vecinos solicitan penas de hasta 6 años de prisión contra el dueño de la empresa Hermo Administraciones por el presunto desfalco próximo a los 200.000 euros de las cuentas comunitarias a lo largo de una década como gestor. Le atribuyen delitos de apropiación indebida, con la agravante de abuso de confianza, y una de las comunidades también incluye el delito continuado de falsificación de documento privado “toda vez que las cuentas presentadas a los vecinos no se corresponden con las reales”, recoge el escrito de conclusiones previas presentada por esta acusación particular.

Comunidades afectadas

Las comunidades de Ángel Llanos, 5-9; Plaza da Miñoca, 30; Tomás Alonso, 114; Teixugueiras, 19; Jaime Balmes, 3; Martín Echegaray y Torres Quiroga 5-7-9-11- 13 son las perjudicadas en una causa abierta hace más de 10 años, y en la que el investigado se habría apropiado supuestamente de casi 200.000 euros de los pagos de las cuotas así como otras derramas para obras y reformas a las que las comunidades hacían frente, tal y como se desprende del auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado.

Gestión completa

Presentados ya sus escritos de acusación, una de las comunidades desgrana la gestión “fraudulenta” del gestor, que “se fue ganando la confianza de los propietarios”. “Tanto es así que además de llevar la contabilidad, se encargaba directamente de los pagos a proveedores diciendo cómo y cuándo hacerlo”.

Cargos injustificados

La comunidad aceptaba los consejos y asesoramiento del acusado siendo este el único que conocía el estado de los gastos, de las cuentas y de la gestión de la finca. Así, durante el 2008, “aprovechándose del pleito que tenía la comunidad [...] el acusado realiza una serie de cargos en las cuentas de la comunidad que se encuentran completamente injustificados y que se llevaron a cabo directamente por él sin dar ninguna explicación a la comunidad, que ni los autorizó ni los aprobó en junta de propietarios”.

Obras ya pagadas

En 2010, “aprovechándose de la confusión de cargos” debido a unas obras que se realizaron en el edificio, “vuelve a cargar recibos sin justificación alguna, poniendo como concepto pagos de la obra que ya se habían abonado en su integridad durante el 2009”.

Duplicados

Fue precisamente en este año cuando la comunidad de Torres Quiroga se da cuenta del desfalco. Fue una llamada de su entidad bancaria la que advierte a la presidenta que la misma está en descubierto. Al hablar con el acusado, este les aseguró que “por error” se realizaron cargos a la cuenta que serían devueltos. Tras ello cambian de empresa gestora, que descubre que “no hay facturas de los muchos cargos que se habían hecho en los últimos años y, poco a poco, pueden ver que no coinciden los gastos aprobados, que en muchos casos, están duplicados”.

Tras ello, contrataron a un perito para que realice un informe sobre el estado de las cuentas y concluye que el acusado “ha manipulado la elaboración” de dichas cuentas y las presenta en las juntas “con falsedades, omisiones e inexactitudes que no reflejaban la realidad económica de la misma”.

En otra de las comunidades, en este caso Ángel Llanos, 5-9 y y Plaza Miñoca, 30; también fue el cambio de administrador lo que propició el conocimiento del desfalco. En este caso, tras informarle el nuevo gestor al acusado esta situación, éste le reconoció “que se le fue el asunto de las manos, que faltaban 60.000 euros y que los abonaría en tres plazos mensuales”.

Una ocupación con varios profesionales en el banquillo

En los últimos meses, son varios los casos de supuestos desfalcos por parte de administradores de fincas hacia las comunidades de propietarios que gestionan.

A mayores de este caso, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, sentará en el banquillo de los acusados a la responsable de una gestora por supuestamente apropiarse de 83.600 euros de los fondos de una comunidad de propietarios de Plaza Elíptica mediante “numerosas” disposiciones y transferencias a dos cuentas de las que era titular. La Fiscalía solicita una pena de 4 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con la administración de fincas como presunta autora de un delito continuado de apropiación indebida.

La acusa de quedarse para su “beneficio personal” de más de 83.000 euros pertenecientes a los fondos del edificio que gestionaba, donde residen más de 60 familias, cantidad con la que se habría hecho a lo largo de un período de seis años mediante “numerosas” disposiciones y trasferencias a dos cuentas bancarias de su titularidad.

Más lejano queda el conocido como caso “Bautista”, en el 80 comunidades de propietarios fueron las perjudicadas por el desfalco de más de un millón de euros a cargo de Rafael Bautista, dueño de Bautista Administradores, y su hija durante la gestión realizada entre los años 2008 y 2013. Los acusados reconocieron los hechos y aceptaron penas de 4 y 2 años de prisión respectivamente. En el caso de la hija, se informó positivamente sobre la suspensión de la ejecución de la pena, no así en el caso de su padre que sí tuvo que cumplir con la condena privativa de libertad.