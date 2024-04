La llegada de 130 MIR deja en mínimos históricos los pisos en alquiler en Vigo

Unos 130 estudiantes MIR empezarán a trabajar en los centros de salud y hospitales de Vigo y su área a partir del próximo mes de mayo. Muchos vienen de otros puntos de Galicia, por lo que llevan todo el mes buscando piso en la ciudad. Esta circunstancia está provocando una “anomalía” en el mercado del alquiler olívico, pues la elevada demanda de vivienda por parte de estos futuros sanitarios, la mayoría de ellos ya con un contrato firmado a estas alturas, ha llevado a que la ciudad tenga la menor oferta de inmuebles de alquiler de toda su historia, bajando por primera vez de los cuatrocientos. En torno a 390 están ahora mismo disponibles.

“La clave para entender por qué hay tan pocos pisos es por la llegada de tantos MIR durante este mes, están buscando de forma masiva una vivienda y por tanto provocan que la oferta caiga”, explica Antonio Carballeda, de la inmobiliaria Best House, que ha alquilado varios pisos que tenía en cartera a futuros médicos, farmacéuticos, biólogos y enfermeras.

Además, la mayoría ha alquilado estudios o pisos de una habitación, que se encuentran entre los más demandados del mercado. Sin ir más lejos, ahora mismo apenas hay unas 80 viviendas disponibles de estas características en arrendamiento en Vigo. “Hay gente completamente desesperada por conseguir apartamentos pequeños”, reconoce Carballeda.

La llegada masiva de MIR a trabajar en Vigo justifica la caída en picado de la oferta en estas últimas semanas, pero hay otros factores que explican la reducida oferta de viviendas en alquiler en la ciudad que se lleva sufriendo desde aproximadamente el verano del año pasado. Una de las principales razones es que muchos propietarios deciden pasar sus pisos al alquiler vacacional. Y es que pueden sacar un beneficio mucho mayor en el mercado turístico que en el tradicional, y además están sujetos a una menor regulación.

Hay que tener en cuenta además que, por lo general, las inmobiliarias cuentan con lista de espera, y los pisos que se ponen en arrendamiento, muchos de ellos, se alquilan en apenas horas, lo que hace más difícil todavía conseguir una vivienda.

Y obviamente, otro indicador que perturba, y de qué forma, al parque inmobiliario vigués es el precio. Ya no hay ningún inmueble disponible en alquiler en la ciudad olívica que se oferte por menos de cuatrocientos euros al mes, algo impensable hace unos años. Hasta hace poco había algún estudio de treinta metros que bajaba de ese precio, pero Vigo ya no cuenta con ninguna vivienda disponible en alquiler por cuatrocientos o menos. Y por la tendencia del mercado no parece que vayan a volver a esas cantidades.

Es decir, no hay ningún piso que suponga únicamente el 30% de la nómina de alguien que por ejemplo cobre el salario mínimo, que ya prefiere buscar directamente una habitación en apartamento compartido, cuyo precio no obstante empieza ya también a dispararse.

La característica que más influye en el precio del alquiler son los metros cuadrados útiles del piso. Los más baratos precisamente son los estudios, que no tienen dormitorio y solo el baño cuenta con espacio propio. De apenas cuarenta metros, muchos solo de treinta, todavía se puede encontrar alguno por unos 600, aproximadamente. Las viviendas con tres habitaciones y una superficie superior a 100 m2 superan por regla general los 1.100 euros.

Propietarios vetan a familias con hijos por las dificultades para desahuciarlas

Entre los que están encontrando más dificultades para conseguir una vivienda en alquiler en Vigo están las familias que tienen hijos menores de edad. Muchos propietarios han decidido vetarlas al considerar que, al haber niños, podrían paralizar un posible desahucio en caso de impagos ya que se consideran vulnerables. “Si ya hay poca oferta actualmente en la ciudad, hay todavía menos disponibilidad para familias, precisamente porque la sensación de los caseros es que si tienen inquilinos con niños pequeños sería complicado un posible desahucio por impago”, explican desde la inmobiliaria viguesa Best House. A este veto se suma también el que tienen las mascotas: prácticamente ningún piso en alquiler permite la entrada de perros o gatos.

