¡Chasquido de probetas por los científicos del futuro!

Si algo nos enseñó programas como ArtAttack es que no hace falta ser un experto para ser todo un artista. Extrapolado al mundo de la ciencia, no es necesaria una gran tesis, titulación o doctorado para sorprender con proyectos de nivel. Y si no que se lo pregunten a los más de 200 alumnos que participaron de del festival científico “CinVigo, Ciencia na rúa”, organizado por segundo año consecutivo por el CINBIO –Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina da Universidade de Vigo– con el propósito de convertir Porta do Sol en un auténtico laboratorio, abierto a toda la población a lo largo del fin de semana.

Alumnos preuniversitarios

Estudiantes de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional de un total de 25 colegios de toda la comunidad gallega mostraron sus proyectos y conocimientos que rebasan en muchas ocasiones el nivel de estudios que cursan, si bien, la motivación de los centros educativos y profesores puede más que el currículo. “Yo hago el bachillerato de la rama de Sociales, pero participo porque me encanta aprender cosas nuevas, conocimientos que no tengo en clase, pero que son importantes y luego también poder compartir este trabajo con otros compañeros”, contaba Sarai, del Colegio Santiago Apóstol.

Esta joven junto a Emma, Adriana, Xiana y María trabajan con bacterias eskape (acónomino de una serie de sies microorganismos) que ofrecen una importante resistencia a los antibióticos. “Nosotras hicimos las pruebas en plantas; las probamos en la tierra con el objetivo de lograr inhibidores de esta resistencia y fabricar antibióticos”, explican estas estudiantes de bachillerato.

Desde el CPR Montecastelo, y con tan solo 14 años, Fede, Nicolás, Guillermo y Jacobo trabajan con la mirada puesta en el espacio. Y es que su proyecto aspira a la producción de oxígeno a través de microalgas, concretamente espirulina, y a un proceso más o menos conocido como los ultrasonidos a cámara lenta. “Alterando la frecuencia de los ultrasonidos podemos moverlas y mantenerlas”, explican los chicos, que se encontraban ante su segunda participación en esta feria. “Dese el centro siempre nos han dado facilidades y medios para participar y además nos gusta mucho”, responden los adolescentes, que reconocen que enfocarán sus carreras universitarias a ámbitos científicos.

Y no todo son proyectos. Tan importante es innovar como poder explicar de una forma sencilla y comprensible, aspectos, o en este caso, el funcionamiento de órganos del cuerpo humano. Para ello estaban Claudia, Noa y Alexandra, expertas ya en el conocimiento de la piel. Desde lo que esconde la epidermis hasta los receptores de sensibilidad, a través de una maqueta, las jóvenes desgranaban los secretos del “órgano más grande nuestro cuerpo”. “Nos gusta mucho venir, ya es el segundo año. Nos apetecía mostrar lo que sabemos y también aprender de los demás”, cuentan las estudiantes del Colegio Alborada.

Además de una masterclass de ciencias, el festival cuenta con tres premios divididos en tres categorías 1º ciclo de la ESO, 2º ciclo de la ESO y Bachillerato y FP. “El ganador lo dirime un jurado formado por 12 científicos y miembros del CINBIO que valoran la innovación, el proceso científico, la viabilidad o utilidad del proyecto, sus conocimientos del tema, y sobre todo, que sepan divulgar su uso. Esto es muy importante porque cualquier persona que las o los escuche tiene que entender y comprender en lo que están trabajando”, contaba una de las organizadoras de este festival científico que continuará hoy con más actividades en la peatonal Porta do Sol.