Tiempo de calidad para imaginar cine

Representan el cine que está por venir y reconoce que la posibilidad de someter su proyecto a una mirada ajena le permite despegarse de la idea, extraerla de su mente, compartirla y constatar que efectivamente se trata de algo vivo que va mucho más allá de sus propias preocupaciones. Y no solo es tiempo para dedicarle a su proyecto, sino que formar parte del programa de desarrollo audiovisual Rueda Academia de Cine, que esta semana se celebra en la ciudad de la mano de la Vigo Film Office y el Concello, está suponiendo una experiencia que le está permitiendo redescubrir su ciudad natal gracias a la visita de otros creadores que, como ella, tienen entre manos un proyecto cinematográfico que sacar adelante.

Lucía Estévez es una de las residentes de la iniciativa promovida por la Academia de Cine, financiada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) con fondos Next Generation EU, que pretende favorecer la creación cinematográfica en el territorio nacional entre guionistas emergentes y profesionales. Además de formarse junto a otros cinco compañeros, Estévez también tiene en esta ocasión la posibilidad de ejercer de anfitriona, puesto que es natural de Vigo. Para esta directora gallega, la oportunidad de ser parte de Rueda Academia de Cine implica “poder compartir mi proyecto con más gente y dedicarle tiempo de calidad. También me resulta muy útil porque me hago muchas más preguntas sobre él, con la ventaja de que obtengo respuestas por parte de mis compañeros”, destaca.

Cuando se le pregunta a esta profesional del audiovisual qué supone para ella que uno de los encuentros presenciales de Rueda Academia de Cine se esté celebrando en “casa”, Lucía Estévez responde que, “siendo viguesa, para mí es un orgullo poder recibir en mi ciudad a otros cineastas y que la ciudad reciba la cultura, porque esta es la representación de un cine que está por venir. Necesitamos actividades así para seguir demostrando que Vigo es una ciudad muy obrera, con mucha cultura, en la que a veces nos olvidamos de lo que tenemos y mucha gente tiene que irse fuera para formarse. Tenemos a mucha gente joven de la danza, del cine, del teatro, que estamos volviendo para construir aquí nuestra vida creativa y personal”, indicó la directora viguesa, concluyendo que “está siendo una experiencia muy bonita poder mostrar mi ciudad a otros cineastas”.

Guionista y director especializado en cine documental, Ignacio Acconcia es otro de los residentes en el programa Rueda y afirma que “la residencia es todo un regalo para nosotros. La oportunidad que ofrece la Academia, de que nos tutoricen cineastas de nivel y poder estar con otros profesionales, es algo muy difícil de encontrar. Nos sentimos muy cuidados y también muy valorados, vemos que lo que hacemos se tiene en cuenta y es un apoyo al creador que realmente es difícil de encontrar”.

Dramaturgo, guionista, director de cine y profesor de guion en la Escuela de Arte Dramático de Valencia, Alfonso Amador incide en la importancia del acompañamiento durante el proceso de creación, ya que apunta que “cuando uno escribe, estamos solos, y contrastar el camino que estás llevando con otros está muy bien porque te ayuda a regresar al camino inicial y a no perderte, esto es una prueba para testarlo y es muy interesante. Además, la residencia no solo va de nuestros proyectos, sino que también abordamos nuestra vida en el cine, las distintas oportunidades y posibilidades que existen”.

Durante la jornada de ayer, además de nuevas mentorías con Álvaro Gago y Sonia Méndez, los residentes disfrutaron de una proyección abierta al público general de cortometrajes de su autoría.

Por la izda., Lago, Aguiar, Rafael Portela, Caballero, Inés Enciso y Amaia Mauleón, ayer, en el Concello. / Carolina Sertal

“Vigo es una ciudad de cine y por eso es fundamental venir”

El vicepresidente de la Academia de Cine, Rafael Portela, visitó ayer el Concello de Vigo aprovechando que el programa Rueda se desarrolla esta semana en la ciudad gracias al apoyo prestado por la Administración local, a través de la Vigo Film Office. Portela fue recibido por el alcalde, Abel Caballero, quien destacó que el cine y el sector audiovisual son “la gran plataforma de comunicación y conformación de todas las culturas”.

El regidor vigués recordó que mañana se celebrará un coloquio abierto al público general con los creadores de la serie británica Industry, en el MARCO, mientras que el viernes se proyectará la película Los lunes al sol, con una posterior charla con su director, Fernando León. Además, alumnado del IES de Bouzas y Valadares participarán en sendos talleres sobre los estereotipos en el audiovisual.

Por su parte, el vicepresidente de la Academia de Cine señaló que contar con cineastas locales para el desarrollo de Rueda en Vigo tiene como objetivo “tener el máximo impacto en las ciudades que nos acogen, para generar lazos personales y profesionales con los participantes, apoyando así la industria audiovisual local. Portela aseguró que “Vigo es una ciudad de cine y por eso es fundamental venir a ciudades donde ya hay cineastas, para que así se generen nuevos proyectos”.

Como representante de la institución cinematográfica y siendo natural de Cangas, Rafael Portela también afirmó que le “encantaría” que la gala de los Goya llegara a celebrarse en algún momento en la ciudad olívica.