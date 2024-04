La UVigo debate sobre “putas, zorras y maricones”

La letra y la utilización de la palabra “zorra” en la canción que representará a España en Eurovisión ha generado toda una polémica en torno a si la reivindicación de este insulto machista es realmente un símbolo de empoderamiento femenino. Aprovechando el debate social generado, expertos de las universidades de Vigo y Valladolid organizaron una charla en un conocido local del Casco Vello que reunió a un centenar de personas para “reflexionar sobre la importancia de las palabras y de cómo transmiten algo más que significados”.

Bajo el título de “Putas, zorras y maricones”, el coloquio abordó la reapropiación y resignificación de algunos insultos. Carles Navarro, doctor en Lingüística y profesor de Lengua española de la Universidad de Valladolid, explicó cómo su reutilización por parte de una comunidad puede “quitarle poder al insulto y negar el de la norma social imperante”. Y puso como ejemplo el término maricón, tradicionalmente empleado para ofender a hombres poniendo en duda su masculinidad y transmitiendo así la idea de que la homosexualidad es algo negativo.

Carles Navarro, María Méndez y Artemis López, durante la charla. / Cedida

“Se ha convertido en un apelativo entre hombres gais que sirve para construir sus relaciones e incluso mostrar camaradería. En estos usos, como, por ejemplo, ‘Quedamos esta noche, maricón’, no hay intención de ofender, por lo que no es un insulto”, destacó.

En la charla celebrada en el bar Plaff también participó la profesora e investigadora de la UVigo María Méndez, que ha publicado trabajos sobre la discriminación lingüística que sufren los extranjeros a la hora de alquilar o la penalización de las faltas de ortografía cuando se liga a través de las redes.

"Que a una mujer le llamen puta o zorra no indica nada sobre ella, sino que refleja que la persona que lo hace es un machista y un rancio de tomo y lomo"

La experta reflexionó sobre el aspecto cultural de los insultos, dado que reflejan la perspectiva que tiene la sociedad sobre lo que es bueno y lo que es malo. “Que a una mujer le llamen puta o zorra no indica nada sobre ella, sino que refleja que la persona que lo hace es un machista y un rancio de tomo y lomo”, subrayó.

Si el uso de zorra en la canción de Nebulossa está funcionando realmente como lo hace maricón entre los hombres homosexuales generó un intenso intercambio de pareceres entre los presentes. “No hubo quórum, pero tras un debate realmente interesante se llegó a la única conclusión lógica, que es que el tiempo lo dirá”, añade María Méndez.

Otros aspectos abordados fueron el uso del lenguaje inclusivo y el morfema -e para designar realidades no binarias, es decir, personas que no se sienten hombres ni mujeres. Y se discutió el papel de la Real Academia Española (RAE), que señala que este empleo es “innecesario” y “poco extendido”.

Público asistente al coloquio. / Cedida

Artemis López, que realiza su doctorado sobre el lenguaje no binario en la UVigo, demostró con sus ejemplos que este uso no es ni tan puntual ni tan escaso. “Entre el colectivo de personas no binarios, de hecho, es el único que se usa, por lo que para esas personas no tiene nada de innecesario”, defendió.

Durante la charla posterior con los asistentes, los tres expertos citaron muchos más detalles y ejemplos, que “enriquecieron la reflexión conjunta”, además de recomendar lecturas y brindar textos al público para llevarse a casa y seguir ampliando su conocimiento sobre el tema.

Julio César e Iria Rey, dos de los asistentes. / Cedida

“El evento fue un éxito de convocatoria en el que la lingüística y la investigación académica conectaron con la sociedad”, resume María Méndez. Y los comentarios de los asistentes refrendan su percepción. “Encantoume. A charla tivo unha linguaxe moi cercana e puiden entender todo. Quedoume claro que os lingüistas tamén son científicos”, comentaba Julio César.

“No meu caso, utilizo puta sen trasfondo, pero chamámonos iso con confianza. Como colegueo”, apuntaba Iria Rey.

Francisco Martínez. / Cedida

A Francisco Martínez le gustó “reflexionar” sobre los temas planteados: “A veces insultas a tus amigos y lo haces con la intención de ser más amigos. Me encanta la canción de Nebulossa porque es divertida y subversiva. Además, tiene gancho”.

“Me pareció superinteresante porque no soy especialista, pero la lengua es de todos. Ha quedado claro que adaptarse a la persona con la que hablas es lo más importante”, comentaba Pedro Campos. “Es importante hablar de estos temas y el lenguaje inclusivo es parte de la realidad en la que vivimos. La RAE debería saber adaptarse a cómo hablamos”, reivindicaban Loreto González y Antía Castillo.

Suscríbete para seguir leyendo