Una conductora alega padecer asma para negarse a una prueba de alcoholemia

El Juzgado de lo Penal 3 de Vigo celebró ayer la vista contra una conductora acusada de un delito de negativa a someterse a una prueba de alcoholemia así como otro de lesiones por la supuesta agresión a uno de los agentes de la Policía Local que participó de la intervención.

La acusada, que afrontaba penas de 8 meses de prisión y la retirada del carné de conducir por tres años, alegó padecer asma “desde siempre” lo que le impidió soplar en el alcoholímetro con normalidad. “No les dije que padezco asma, pero sí que no era capaz. Entre que estaba nerviosa, soplé lo que pude. Me dieron hasta cuatro intentos pero no pude. Les pedí que me llevaran al hospital para hacerme un análisis de sangre y no quisieron”, declaró la mujer.

Defendió también su lenta circulación y el hecho de haber detenido antes de tiempo su vehículo a encontrarse en una zona en obras y que tampoco conocía. “Yo iba a buscar a mi hija; no había tomado nada, iba despacio porque la zona estaba en obras y me paré para poner el navegador. Hablaba normal, no tenía el habla pastosa”, precisó la conductora a preguntas de la Fiscalía.

Sobre la presunta agresión al agente municipal, la mujer negó tajantemente la acusación. “Yo no golpeé al agente, no entiendo de dónde salen las lesiones. Es cierto que pedí ayuda y que me puse nerviosa pero porque entré en un ataque de pánico, nada más”, concluyó.