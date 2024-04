Con motivo de su 25º aniversario, la Asociación de Amigos de la UVigo ha publicado un libro, codirigido por José María Franco y José Luis Vázquez, que permite recorrer la historia de la universidad y su dimensión actual a través de los artículos de 26 colaboradores. Además de las aportaciones del rector Manuel Reigosa, la vicerrectora Natalia Caparrini y Ernesto Pedrosa, presidente del Consello Social, la obra, que será presentada en un acto aún por concretar, incluye artículos, entre otros, de los exrectores Espada y Rodríguez Vázquez, el catedrático Argimiro Rojo, Francisco Novoa, director del grupo Academia Postal, el economista Joán José Santamaría Conde, el europarlamentario Miguel Barros o el periodista de FARO Fernando Franco.

–El lector puede conocer la evolución de una universidad que, a sus 33 años, envía investigadores a la Antártida y satélites al espacio.

–Somos una asociación muy activa y este tipo de libro no lo hace ninguna universidad. Hemos contado con la colaboración de personalidades importantes.

–La asociación nació con un objetivo bastante novedoso en España hace dos décadas, mantener los lazos con los egresados. Una relación que la UVigo ha fortalecido estos últimos años.

–Sí y hemos puesto a la UVigo al alcance de cualquier universidad extranjera, no solo de España. La vicerrectora Caparrini está en estrecho contacto con los exalumnos y Luis Espada, un gran trabajador, está en esta línea e hizo un listado con 70.000 exalumnos registrados. Yo sigo teniendo contacto con la Universidad de Wisconsin, donde me doctoré. Aquí viene gente de toda Europa y queremos que sean más. Queremos promover un Erasmus iberoamericano para atraer a graduados de Argentina, Perú, México y de otros países y que hagan posgrados e investigaciones con nosotros. Pero para hacer este despliegue internacional necesitamos apoyo de alguna organización o mecenas. Si no, estamos muy limitados. Solo tenemos la ayuda externa del Consello Social y las aportaciones de nuestro centenar de socios.

–Usted también participa en el libro con un artículo sobre la LOU. ¿Cómo la valora?

–La veo positiva. Ahora, las universidades tienen más facultades para organizar sus programas. Antes era todo mucho más rígido. La Universidad de Vigo tiene un buen rector y quiero ver cómo van a desarrollar de forma interna todo lo que dice la nueva ley, porque lleva muy poco tiempo. Reigosa es muy colaborador y eso es importante.