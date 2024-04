No hay que echar la vista muy atrás para recordar algún incendio de suma gravedad en la ciudad. Fue el 11 de octubre de 2023, cuando una madre y tres de sus hijos menores de edad perdieron la vida a causa de la inhalación de humo que se acumuló en el interior del edificio tras un cortocircuito en el cuadro eléctrico situado en el portal del número 6 de la calle Alfonso X el Sabio, en el barrio de As Travesas. Posteriormente llegaron más casos, aunque no con víctimas mortales: un fuego en la piscina municipal del mismo entorno, un matrimonio evacuado en otro incendio en la esquina de la Gran Vía con la calle Bolivia o el rescate de un padre y su hija de su piso de la calle Ignacio Grobas, en Lavadores.

La Policía Local incorpora a sus equipos un dispositivo portátil de extinción de incendios / e. villanueva

En estas situaciones, evitar la propagación del fuego para que no afecte a los residentes es prioritario, y, con ello, la asistencia. Ante un aviso de incendio, desde el 112 se da alerta principalmente a Bomberos de Vigo pero también a la Policía Local que se desplaza de inmediato al punto para la asistencia o vigilancia. Su intervención, hasta ahora, estaba limitada por la falta de medios pero el Concello acaba de introducir en el equipamiento de los agentes municipales un innovador dispositivo portátil de extinción de incendios.

Pequeños conatos

Se trata de un extintor o inhibidor de llama de muy pequeño tamaño pero que permitirá extinguir pequeños conatos de incendios que se hayan declarado en domicilios u oficinas, o intervenir en fuegos cuando los agentes de la Policía lleguen al punto antes que los Bomberos.

Material

Este nuevo dispositivo formará parte del kit habitual de cualquier agente que patrulle por la ciudad dotando de mayor seguridad a las intervenciones. Actualmente, la Policía Local cuenta con dos tipos de materiales, los de gran tamaño y otras todavía superior. En estas de gran tamaño, los agentes cuentan con una linterna y su funda, dos conos de linterna blanca y roja, un spay de defensa, una cuerda de 15 metros, una barra de luz química, herramientas multiusos, puntas y llaves para la herramienta, 15 bridas negras, otras cuatro de mayor tamaño, guantes detectores de metales, papel de impresora y una botella de gel hidroalcoholico.

Y es que la proximidad a un incendio puede ser fundamental tanto a la hora de evitar su propagación como a la hora de rescatar a los moradores del interior del edificio o bloque afectado. En más de una ocasión, los agentes de la Policía Local, al encontrase en las proximidades a la zona en cuestión se han personado los primeros en el punto. Ahora serán capaces no solo de evitar que los daños sean mayores sino incluso de reducir aquellos conatos de incendio que movilizan en multitud de ocasiones a los bomberos, que asumen además muchas otras competencias: servicios humanitarios, excarcelamientos tras salidas de vía, etc.

Otros casos

Ejemplo de ello lo encontramos el pasado mes de marzo, donde en un solo fin de semana, los agentes de la Policía Local intervinieron en dos incendios a los que llegaron de manera preventiva. El primer incidente tuvo lugar en la madrugada del día 3 en la entrada de un edificio de Gran Vía: el fuego se inicio en un sofá, “generando gran cantidad de humo”, que se extendió por las escaleras. Los agentes de la Policía Local que se desplazaron al lugar, alertaron a los Bomberos, pese a que el sofá ya había ardido completamente.

El segundo tuvo lugar en calle Ecuador, donde los agentes vieron salir humo de un garaje, viéndose afectados varios colchones y muy especialmente un coche que se encontraba estacionado.