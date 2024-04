Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Inmigrantes en Vigo ante la regularización extraordinaria: "Para quienes buscaron sin éxito un trabajo o una casa será maravilloso"

Muchos llegaron como turistas y pasados los tres meses no regresaron a sus países convirtiéndose en ciudadanos en situación irregular. La falta de oportunidades y los todavía no superados “prejuicios”, los abocan a trabajos precarios que derivan en explotación laboral, favorecimiento de la economía sumergida, mendicidad... hasta que por arraigo laboral –a los dos años– o social –a los tres años–, logran el permiso de residencia, que no deja de ser temporal.

“A pesar de que seguro muchos de estos inmigrantes ya se encontraban regulados al llevar al menos dos años, y por arraigo laboral ya podrían, seguro que otros tantos podrán beneficiarse . Y eso es maravilloso, porque conocemos muchos casos de inmigrantes que han intentado buscar un trabajo o una vivienda sin éxito por encontrarse en esta situación irregular. Para todos ellos este proceso será muy importante”.

Colectivos de inmigrantes de Vigo celebran el visto bueno al proceso extraordinario de regularización de ciudadanos que residen en España antes de 2021 en situación irregular.