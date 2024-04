De Vigo a Mongolia en un clásico

Es una de las aventuras más esperadas del año para los amantes del motor y constituye también el mayor rally benéfico que existe a nivel internacional. Las reglas son claras: hacerse con un vehículo lo más viejo posible, partir desde algún punto de Europa y lograr llegar con él hasta Mongolia, si bien la meta real de esta iniciativa es recaudar fondos para un proyecto solidario antes, durante y al finalizar este evento de carácter no competitivo.

Christian Nogueiras, Nacho Trota y Fátima Guisande están a tan solo dos meses de emprender el gran reto que supone participar en el Mongol Rally y lo harán viajando en todo un clásico, una Seat Trans del 84 que Christian adquirió en Gondomar. Estos tres vigueses no solo cumplirán con la norma de apoyar una causa benéfica, sino que se han fijado como objetivo ir más allá y aprovechar la gran aventura que están a punto de vivir para grabar un documental de la expedición y poder mostrar así al mundo tanto su propia experiencia como sumergirse en las diversas poblaciones de la estepa euroasiática, explorando sus culturas y gastronomía, entre otros.

“Llevaba nueve años queriendo participar, pero he estado viviendo fuera y nunca encontraba el momento. Al principio mi idea era hacerlo solo, pero llevo mucho tiempo viajando y visitando tribus en distintas partes del mundo sin más recursos que alquilando un coche y moviéndome por mi cuenta, siempre me quedó esa espinita de documentar ese tipo de viajes para poder dar visibilidad a esas realidades y al choque cultural, por lo que en noviembre del año pasado difundí por Instagram que estaba buscando a un cámara. Tras hablar con varias personas, finalmente apareció Nacho, quien también me propuso hablar con Fátima, los dos encajaban en el perfil y decidimos montar el equipo”, destaca Christian.

El 10 de junio es la fecha que estos vigueses de entre 21 y 35 años han fijado en su calendario para partir hacia Mongolia, a donde prevén llegar en torno al 24 de agosto sin ningún tipo de apoyo logístico ni mecánico y a través de una ruta que deberán diseñar ellos mismos. En este sentido, Christian Nogueiras señala que, “precisamente, una de las normas del rally es que vayas en un coche viejo para que se estropee y tengas que afrontar su reparación y situaciones en las que tengas que interactuar con los habitantes de los distintos países que vamos a cruzar. Todavía estamos definiendo la ruta y gestionando los visados, que es bastante complicado”.

En cuanto a la cara solidaria del viaje, Christian apunta que su equipo colaborará con Cool Earth, entidad que trabaja con comunidades en bosques tropicales, y con Lápices y colores, cuya misión es ayudar a la infancia a través del turismo solidario. Será precisamente con esta última con la que los tres vigueses trabajarán mano a mano para construir una Yurta, vivienda tradicional de los nómadas de Mongolia, para proporcionar un hogar a una familia local. A partir del 20 de abril activarán en Verkami una recaudación de fondos para ello y, tras finalizar su aventura y rodar el documental, lo presentarán a varios festivales de cine a nivel nacional e internacional.