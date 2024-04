Transportes ofrece a Sudamérica los trenes que permitirían ampliar servicios en Galicia

El ferrocarril en Vigo y el resto de la red estatal padece una déficit de planificación en la que, desde hace décadas, faltan infraestructuras modernas, personal o trenes. Solventadas las dos primeras carencias con la inauguración de las nuevas líneas durante la última década y las mayores ofertas de empleo por parte de Renfe, es ahora la escasez de material rodante –pese a la inminente llegada de los ya famosos Avril de Talgo– la que impide que este transporte público se convierta en una alternativa al coche.

“Desde el año 2010 no se incorpora ningún tren nuevo de Media Distancia o de Alta Velocidad. Eso significa que con el mismo material ferroviario estamos prestando no ya el mismo servicio que entonces, sino uno mucho más extendido”, apuntó este martes en el Senado el ministro de Transportes, Óscar Puente, mientras recordaba que durante este tiempo el AVE ha llegado a ciudades como Ourense, Burgos, Valencia, Alicante o Granada.

Esta justificación contrasta con el anuncio de su número dos, Jose Antonio Santano, quien durante una visita a Sudamérica para la celebración del Foro Regional de Alto Nivel del International Transport Forum (ITF) confirmó el interés de Renfe en deshacerse de parte de sus unidades más antiguas.

La operadora pública ya negocia con Chile y Colombia para el suministro de trenes de segunda mano en lo que denomina “explorar nuevas oportunidades de colaboración” debido a las similitudes de las infraestructuras a ambos lados del Atlántico, tal y como explicó el secretario de Estado de Transportes la semana pasada tras reunirse con los ministros de ambos países. Esta política, si bien ya se produjo en el pasado con Argentina –416 unidades por 120 millones a principios de siglo– contrasta con la situación actual.

Déficit latente en Galicia

En las distintas relaciones del Eje Atlántico el material de Renfe ya está “exprimido” al máximo, con trece trenes de la serie 121 (280 plazas) compartidos con los Avant a Ourense y siete de la 599 (160 plazas) para los regionales diésel. Desde que la llegada de los bonos gratuitos de Media Distancia mostró la falta de frecuencias y plazas en la segunda línea más usada de toda España, tanto Transportes como la operadora pública han justificado que no es posible ampliar la misma por la ausencia de nuevos trenes.

Esta razón también fue esgrimida para la no recuperación de las 72 frecuencias semanales con origen y destino Vigo suprimidas desde el estallido de la pandemia en 2020. Tal y como avanzó FARO el 1 de abril, las cuatro lanzaderas diarias a Valença o las seis a Pontevedra sufren esta carestía.

Trenes afectados

“En Colombia no hay líneas electrificadas y en Chile muy poco porcentaje”, indica Xose Carlos Fernández, quien apunta que en ambos países podrían usar los trenes de ancho métrico de la antigua FEVE de Ferrol u otros “ex” de Galicia. Estos eran operados con la serie 596 (los tamagochi ya retirados pese a crearse en 1996), aunque también podría llegar a los 598 y 599 que son más modernos y eficientes.

“Tienen técnicos competentes y no querrán adquirir solo viejas glorias, por lo que tal vez compren paquetes mix”, explica este ingeniero ourensano, una de las voces más autorizadas para hablar del ferrocarril en Galicia. Sin embargo, estos acuerdos de colaboración le hacen desconfiar. “Si fuera una empresa privada nada que decir, pero es pública y la mangonean para negocios poco claros mientras nos dejan aquí sin trenes”, resume.

Portugal ya modernizó los Arco que Renfe dio por perdidos

Las negociaciones entre Renfe y los gobiernos de Colombia y Chile siguen la estela de otra operación en la que Galicia se vio perjudicada en primera instancia, pero que podrían regresar. La operadora pública española vendió a Comboios de Portugal los 51 coches Arco –que efectuaban el Intercity a País Vasco hasta 2020– por 1,6 millones de euros.

La homóloga lusa acometió una profunda modernización de los mismos, adaptándolos a sus servicios Intercidades entre Oporto y Valença do Minho con un mayor confort, más plazas y una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora frente a los 140 de los vetustos “camellos” de la serie 592 que CP alquila a Renfe.

En 2022 el objetivo del exministro de Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, era extenderlos hasta Vigo para mejorar el Tren Celta. La diferencia de voltaje a ambos lados de la frontera impedía hacerlo con las locomotoras que tenían en su poder, por lo que se iniciaron negociaciones con España para obtener material bitensión.

“La información que tenemos, directamente del presidente de Renfe, es que lo están analizando y que después es posible que nos vendan o alquilen locomotoras de la serie 252” señaló el presidente de CP, Pedro Moreira, en el mes de diciembre. Desde entonces, y pese al éxito de viajeros y la enorme demanda existente, no se han producido avances en la materia.

