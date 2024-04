Vivir dos veces, la fundación creada por un vigués tras 60 días en coma

Tras un accidente de moto en 2022, Javier Muñoz (Vigo, 1988) permaneció cien días en UCI y 60 de ellos en coma inducido por el traumatismo craneoncefálico grave que sufrió. De los retos y obstáculos a los que se enfrentó este joven empresario en los meses que siguieron surgió su deseo de crear la Fundación "Vivir dos veces". Con ella quiere canalizar su experiencia personal para ayudar a los pacientes y familiares de los más de 100.000 nuevos casos de daño cerebral adquirido (DCA) que se producen cada año en España.

"El objetivo de la Fundación es doble: agradecer y devolver el apoyo que he recibido, y al mismo tiempo, destacar los obstáculos a los que mi familia y yo nos enfrentamos durante mi proceso de recuperación", apunta el fundador de Furtivo, empersa que se dedica al diseño y gestión de proyectos hoteleros, con más de 30 trabajadores.

Con la colaboración de familiares, profesionales e instituciones, esta fundación ofrece una serie de puntos de apoyo, entre los que destacan la atención psicológica o la ayuda logística, entre otras.

En concreto, la asociación elaborará con el Hospital de La Paz y el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), una guía con recursos detallados sobre los centros especializados en DCA, las ayudas disponibles y el proceso de aplicación y la adaptación de la familia durante los meses de rehabilitación.

Además, se compromete a patrocinar tratamientos y servicios de ayuda domiciliaria, aliviando así la carga económica que enfrentan las familias afectadas. También facilitará a las familias la búsqueda de alojamiento cercano a los centros hospitalarios y el transporte.

La doctora Amor Bize, neuropsicóloga del CEADAC -centro en el que fue tratado Muñoz, en Madrid- , destaca que "la neurorrehabilitación precoz, en los primeros meses tras el alta hospitalaria, resulta clave cuando alguien sufre DCA, ya sea por un traumatismo o por haber padecido un ictus. No actuar con agilidad en ese momento crítico, podría conllevar consecuencias nefastas".

Escasez de recursos para 430.000 afectados

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de 430.000 afectados por DCA. El 84% por ictus y el resto, por traumatismos craneoencefálicos. "No todas las regiones cuentan con suficientes plazas públicas destinadas a la rehabilitación para estos pacientes, o incluso algunas no cuentan con ninguna", denuncian desde la fundación. Además, aseguran que la media del coste bruto de un paciente con DCA es de 10.000 euros al mes, "que no siempre cubren los seguros y la sanidad pública en su totalidad".

También denuncian la desorientación de las familias al recibir el alta en el hospital, sin saber bien cómo y dónde realizar la rehabilitación para recuperar sus funciones básicas. El proyecto quiere allanarles ese camino para que estas personas puedan "vivir y no solo sobrevivir, en su segunda vida".