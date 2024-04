El Concello ordena cesar la actividad de La Taberna del Náutico en la terraza cubierta

La terraza de La Taberna del Náutico más próxima al edificio del Real Club Náutico, con nivel de protección estructural, no cumple con los requisitos patrimoniales, por lo que el Concello ordena el cese de actividad del negocio hostelero en esta parte –no en el resto de la terraza, que cuenta con licencia en su conjunto–. La decisión está vinculada con la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependiente de la Xunta, que rechazó su legalización con un informe desfavorable elaborado en base a una memoria presentada por la propiedad del establecimiento. Añaden desde el Ayuntamiento que existe una denuncia de un particular, denuncia por ruidos y advertencias de la Valedora do Pobo (reiterada).

Patrimonio detalla en su informe que “se está a tapar unha importante superficie da fachada do edificio catalogado e se está ocultando a primeira fila destas ventás circulares”. “Cómpre requirir que se formule unha alternativa de instalación desmontable que permita ter a visión completa do inmoble e de cada unha das súas fachadas”, determina el organismo autonómico.

Destaca que la nueva propuesta que envíe la propiedad de La Taberna del Náutico “deberá manter o carácter desmontable da instalación e será separada das fachadas do edificio”: “A proposta de instalación de toldos e pantallas plásticas que se define nesta solicitude non pode acadar informe favorable toda vez que modifica a imaxe do edificio catalogado e oculta a definición dunha das fachadas e dos elementos que a caracterizan”.

Patrimonio apostilla que, “para o caso de querer solicitar a instalación dunha terraza con toldos e parasois, deberá propoñerse independente e separada do inmoble, de xeito que permita a visión das fachadas do edificio e respecte as características esenciais que o fan merecedor de protección”, indica.

Desde la propiedad del negocio, avanzan que están en el camino de solucionar esta cuestión. Han tomado la decisión de recurrir el informe de Patrimonio para trasladar al organismo autonómico las razones por las que creen que sí se cumplen los requisitos. En todo caso, estudian alternativas por si no son atendidas sus argumentaciones.